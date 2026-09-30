Giá vàng ngày 30/9: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý trong nước

Ngày 30/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,7% lên 4.142,89 USD/ounce. (Ảnh: Vietnam+)

Giá vàng thế giới nhích tăng trong phiên 29/9 và phục hồi từ mức thấp nhất trong hơn bảy tuần ghi nhận ở phiên trước đó. Tuy nhiên, đà tăng của kim loại quý vẫn bị kìm hãm đáng kể bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ để kiềm chế lạm phát.

Vào lúc 0 giờ 55 ngày 30/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,7% lên 4.142,89 USD/ounce. Trước đó trong phiên đầu tuần, vàng đã ghi nhận mức giảm theo ngày mạnh nhất kể từ giữa tháng 6 khi "bốc hơi" gần 4% giá trị.

Giá vàng Mỹ tương lai cũng chốt phiên tăng 0,3% ở mức 4.179,70 USD/ounce.

Các chuyên gia chiến lược tại công ty môi giới đầu tư Zaner Metals nhận định diễn biến phiên này chỉ là một đợt điều chỉnh kỹ thuật sau những tổn thất nặng nề trước đó.

Dù phục hồi, giá vàng vẫn đang giao dịch dưới đường trung bình động 100 ngày và đối mặt với nhiều rào cản lớn khi đồng USD duy trì ở mức cao nhất trong nhiều tháng, còn lợi suất trái phiếu kho bạc tiếp tục leo thang.

Tại Việt Nam, sáng 30/9, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 139,500-142,500 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 30/9:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý: