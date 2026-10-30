Giá vàng ngày 30/10: Vàng miếng SJC giảm mạnh 1,3 triệu đồng/lượng

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Trong phiên giao dịch hôm nay (30/10), giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước đồng loạt lao dốc. Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá vàng vẫn đang trong xu hướng giảm, giao dịch ở ngưỡng 3.900 USD/ounce.

Cụ thể, tại thời điểm 13 giờ ngày 30/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 138,4-141,4 triệu đồng/lượng, giảm 1,3 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 3 triệu đồng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 13 giờ ngày 30/10.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 134,3 triệu đồng/lượng, bán ra 138,3 triệu đồng/lượng, giảm 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).

​Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 138,4 triệu đồng/lượng và bán ra 141,4 triệu đồng/lượng, giảm 1,3 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và chiều bán so với chốt phiên hôm trước.​

​Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 136-140 triệu đồng/lượng, giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức kết phiên giao dịch hôm qua.

Vàng PNJ niêm yết mua vào ở mức 136 triệu đồng/lượng và bán ra mức 140 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên liền trước.

​Cùng ngày, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng miếng mua vào-bán ra ở mức 138,4-141,4 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 136,4-140,4 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

​Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở ngưỡng 136,2-140,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.​

​Tính đến 13 giờ ngày 30/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 31 USD/ounce so kết phiên hôm trước, xuống mức 3.989,5 USD/ounce.

Biểu đồ giá vàng thế giới ngày 30/10. (Ảnh: kitco.com)

FED giữ nguyên lãi suất, giá vàng thế giới vẫn chịu sức ép giảm khi dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự kiến, làm gia tăng kỳ vọng FED có thể tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, thậm chí tiếp tục nâng lãi suất vào cuối năm nay. Lãi suất cao thường làm giảm sức hấp dẫn của vàng, do kim loại quý không đem lại lợi suất như các tài sản sinh lời.

Bên cạnh đó, những căng thẳng địa chính trị kéo dài tại Trung Đông tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng, đẩy giá dầu duy trì ở mức cao. Áp lực chi phí năng lượng gia tăng có thể khiến lạm phát dai dẳng hơn, qua đó làm giảm dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ và buộc các ngân hàng trung ương duy trì mặt bằng lãi suất cao trong thời gian dài hơn, từ đó gây sức ép lên nhu cầu đầu tư và hạn chế vai trò trú ẩn của kim loại quý.

Theo nhận định của nhà giao dịch David Meger thuộc Công ty High Ridge Futures, diễn biến trên thị trường năng lượng sẽ tiếp tục là tâm điểm chú ý của các nhà đầu tư vàng trong bối cảnh giá dầu vẫn là một trong những yếu tố quan trọng chi phối kỳ vọng lạm phát.

Hôm nay, chỉ số USD-Index ở mức 101,82 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,921%. Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm với chỉ số S&P 500 giảm 0,3%, còn 7.720,39 điểm; chỉ số Dow Jones mất 132,54 điểm, tương đương giảm 0,25%, còn 52.342,56 điểm; chỉ số Nasdaq giảm 1,38%, còn 26.184,72 điểm. Giá dầu thế giới tăng, giao dịch quanh mức 112,32 USD/thùng đối với dầu Brent và 103,39 USD/thùng với dầu WTI.