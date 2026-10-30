Giá vàng ngày 30/10: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý trong nước

Giá vàng thế giới giảm. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá vàng đã giảm hơn 1% trong phiên giao dịch ngày 29/10 do số liệu cho thấy lạm phát tại Mỹ duy trì ở mức cao, làm gia tăng dự đoán Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất vào cuối năm nay.

Vào lúc 18 giờ 9 phút ngày 28/10 theo giờ GMT (tức 1 giờ 9 phút sáng 30/10 theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 1,4% xuống 4.008,76 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 chốt phiên giảm 0,5%, xuống 4.031,40 USD/ounce. Kim loại quý này đang hướng tới tháng giảm giá thứ hai liên tiếp.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại Công ty High Ridge Futures, cho biết khả năng lạm phát duy trì ở mức cao hơn so với mục tiêu của Fed đang mở đường cho những nhận định rằng cơ quan này sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 12.

Ông nhấn mạnh đây chính là áp lực lớn nhất đối với thị trường vàng ở thời điểm hiện tại, và báo cáo Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) công bố cùng ngày đã không thể giải tỏa được lo ngại đó.

Tại Việt Nam, sáng 30/10, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 138,400-141,400 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 30/10:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý: