Giá vàng ngày 29/10: Giá mua vào vàng nhẫn thấp hơn vàng miếng 4,2 triệu đồng/lượng

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Tại thị trường trong nước, giá vàng các thương hiệu không đổi so chốt phiên hôm trước. Vàng miếng SJC bán ra ở mức 142,7 triệu đồng/lượng.

Hiện, giá vàng miếng trong nước đang cao hơn giá thế giới khoảng 14 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 11 giờ ngày 29/10.

Cụ thể, tại thời điểm 11 giờ 30 phút ngày 29/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 139,7-142,7 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 135,5 triệu đồng/lượng, bán ra 139,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng lần lượt 4,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 3,2 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 139,7 triệu đồng/lượng và bán ra 142,7 triệu đồng/lượng, không đổi so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 137,5-141,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 137,4-141,4 triệu đồng/lượng, đứng yên so chốt phiên hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn VRTL 9999 ở ngưỡng 137,4-141,4 triệu đồng/lượng, không đổi so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Vàng PNJ hiện mua vào ở mức 137 triệu đồng/lượng và bán ra mức 141 triệu đồng/lượng, không đổi so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Tính đến 11 giờ 30 phút ngày 29/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 24,2 USD/ounce so chốt phiên hôm qua, xuống mức 4.042,4 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới đảo chiều giảm dưới sức ép đồng thời từ việc giá dầu neo cao và những phát biểu từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Kevin Warsh.

Đúng như các nhà phân tích dự báo, sau cuộc họp chính sách ngày 27-28/10 vừa qua, FED đã quyết định giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 3,75-4,00%.

Biểu đồ giá vàng thế giới 3 ngày qua. (Ảnh: kitco.com)

Dù hầu như đi ngang ngay sau tuyên bố giữ nguyên lãi suất, giá vàng từng có thời điểm nhích tăng khi Chủ tịch Kevin Warsh phát biểu, trước khi chịu áp lực chốt lời và quay đầu giảm. FED đã đưa ra cái nhìn tích cực hơn về sức tăng trưởng kinh tế nhưng cơ quan này vẫn thừa nhận lạm phát còn dai dẳng và bỏ ngỏ khả năng sẵn sàng can thiệp khi cần thiết.

Lạm phát vẫn dai dẳng buộc các ngân hàng trung ương phải kéo dài chính sách tiền tệ thắt chặt. Đây là kịch bản bất lợi đối với tài sản không sinh lời như vàng.

Theo công cụ theo dõi lãi suất FEDWatch của CME group, giới đầu tư hiện đặt cược xác suất FED nâng lãi suất vào tháng 12 ở mức 86%, giảm nhẹ so mức 88% trước cuộc họp vừa qua. Hiện, thị trường đang dồn sự chú ý vào báo cáo Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ sắp công bố vào tối nay (giờ Việt Nam) để tìm kiếm có thêm thông tin định hướng về lộ trình lãi suất tiếp theo.

Sáng nay, chỉ số USD-Index ở mức 102,17 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ xuống mức 4,999%; chứng khoán Mỹ “xanh rì” sau quyết định giữ nguyên lãi suất của FED; giá dầu thế giới hạ nhiệt, giao dịch quanh mức 110,14 USD/thùng đối với dầu Brent và 101,31 USD/thùng với dầu WTI.