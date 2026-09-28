Giá vàng ngày 28/9: Vàng miếng, vàng nhẫn tiếp tục 'bốc hơi' cả triệu đồng/lượng

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tuần trước, giá vàng trong nước giảm mạnh 3,2 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, đà giảm giá của kim loại quý này chưa dừng lại, sáng nay, các thương hiệu vàng trong nước tiếp tục điều chỉnh giảm giá mua bán các sản phẩm vàng từ 1 đến 1,3 triệu đồng/lượng theo diễn biến giá thế giới.

Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ ngày 28/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 140,4-143,4 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 10 giờ ngày 28/9.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 139,9 triệu đồng/lượng, bán ra 142,9 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so kết phiên hôm qua. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 140,4 triệu đồng/lượng và bán ra 143,4 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 140,2-144,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 140,2-144,2 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng so kết phiên hôm trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn VRTL 9999 ở ngưỡng 140,1-144,1 triệu đồng/lượng, giảm 1,3 triệu đồng/lượng so kết phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Vàng PNJ hiện mua vào ở mức 140,4 triệu đồng/lượng và bán ra mức 143,4 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9 giờ sáng 28/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 76,1 USD/ounce so chốt phiên hôm trước, xuống mức 4.208,1 USD/ounce.

Giá vàng thế giới sáng nay tiếp đà giảm mạnh khi chịu sức ép từ việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) thắt chặt chính sách tiền tệ, đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng vọt lên khoảng 5,2%, mức cao nhất trong 20 năm.

Người đứng đầu chiến lược tiền tệ tại investingLive Adam Button cho biết, lợi suất trái phiếu 1 lần nữa vượt mốc 5%, đồng USD cũng tăng giá khiến vàng giảm. Tuy nhiên, theo ông, các yếu tố mùa vụ thực sự bắt đầu vào tháng 11, vì vậy nhà đầu tư có thể tìm kiếm cơ hội mua vào khi giá giảm.

Biểu đồ giá vàng thế giới 3 ngày qua. (Ảnh: kitco.com)

Hội đồng vàng thế giới cho biết, nếu các yếu tố khác không đổi, mỗi lần lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 25 điểm cơ bản, giá vàng giảm khoảng 1,75%. Với lãi suất tăng cao, giá vàng sẽ ở mức thấp hơn 4.000 USD/ounce.

Vàng không tránh khỏi ảnh hưởng của lợi suất cao hơn. Thực tế, giá đã giảm gần 3% kể từ đầu tuần trước và giảm mạnh so mức cao gần đây. Lợi suất thực tăng làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ tài sản không sinh lời, trong khi đồng USD mạnh hơn cũng gây trở ngại đáng kể khác.

Tuy vậy, trước những áp lực đáng kể trên, giá kim loại quý này vẫn đang trụ ở mức 4.200 USD/ounce. Sự ổn định này cho thấy, diễn biến giá của kim loại quý này đã thay đổi đáng kể so mối quan hệ truyền thống với lãi suất khi sự sụt giảm được kiềm chế một cách đáng kể.

Mới đây, 14 chuyên gia tại Phố Wall (Wall Street) đã tham gia Khảo sát vàng hằng tuần của Kitco News. Trong đó, 5 chuyên gia (tương đương 36%) tin rằng giá vàng sẽ tăng trong tuần này; 4 người khác (29%) dự đoán kim loại quý này tiếp tục giảm; 5 nhà phân tích còn lại (36%) cho rằng giá vàng sẽ đi ngang.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco News đã thu được 152 ý kiến của các nhà đầu tư nhỏ lẻ tại Phố Chính (Main Street). Các nhà đầu tư lạc quan về triển vọng giá vàng với 86 nhà đầu tư (57%) cho rằng vàng sẽ tăng giá; 35 người khác (23%) dự đoán vàng sẽ giảm giá; 31 nhà đầu tư còn lại (20%) đưa ra quan điểm trung lập.

Sáng nay, chỉ số USD-Index tăng lên mức 101,09 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp đà tăng lên mức cao nhất trong vòng 20 năm, 5,2%; chứng khoán Mỹ tăng điểm dù lợi suất trái phiếu tăng mạnh; giá dầu thế giới tăng hơn 1%, giao dịch quanh mức 98,48 USD/thùng đối với dầu Brent và 93,58 USD/thùng với dầu WTI.