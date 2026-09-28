Giá vàng ngày 28/9: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý trong nước

Hoạt động kinh doanh tại cửa hàng vàng trang sức của Hà Nội. (Ảnh: Vietnam+)

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm trong phiên sáng 28/9 do tình trạng bế tắc tại eo biển Hormuz giữ giá năng lượng ở mức cao, một diễn biến có thể buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát.

Theo đó, vào lúc 6 giờ 56 phút (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,5% xuống 4.261,59 USD/ounce sau khi đã mất hơn 2% giá trị trong tuần qua.

Sau khi Fed nhất trí tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào giữa tháng này, giới đầu tư hiện dự báo có khoảng 65% khả năng sẽ có thêm một đợt tăng nữa vào tháng 10. Lãi suất tăng sẽ giúp đồng USD mạnh lên, khiến các tài sản không sinh lời như vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Tại Việt Nam, sáng 28/9, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 141,400 - 144,400 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 28/9:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý: