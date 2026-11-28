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Trong phiên giao dịch hôm nay (28/11), giá vàng miếng, vàng nhẫn các thương hiệu trong nước ít biến động so phiên hôm qua. Trên thị trường quốc tế, giá vàng bật tăng mạnh, tiến lên ngưỡng 3.700 USD/ounce.

Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 28/11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 131-136 triệu đồng/lượng, đứng yên ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 5 triệu đồng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 10 giờ 30 phút ngày 28/11.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 130,8 triệu đồng/lượng, bán ra 135,8 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả hai chiều (mua vào-bán ra) so kết phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán ở mức 5 triệu đồng.

​Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 131 triệu đồng/lượng và bán ra 136 triệu đồng/lượng, không đổi ở cả chiều mua và chiều bán so chốt phiên hôm trước.​

​Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 129,5-134,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua-bán 5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 129,5-134,5 triệu đồng/lượng, tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào và bán ra) so chốt phiên hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn VRTL 9999 ở ngưỡng 129,5-134,5 triệu đồng/lượng, bằng mức chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 5 triệu đồng/lượng.

Vàng PNJ hiện mua vào ở mức 127,5 triệu đồng/lượng và bán ra mức 133,7 triệu đồng/lượng, tăng 700 nghìn đồng mỗi lượng so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán 6,2 triệu đồng/lượng.

​Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 28/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 87,5 USD/ounce so kết phiên hôm trước, lên mức 3.653 USD/ounce.

Biểu đồ giá vàng thế giới ngày 28/11. (Ảnh: kitco.com)

Giá vàng thế giới hôm nay được hỗ trợ bởi đà phục hồi của thị trường chứng khoán Mỹ. Sự khởi sắc của thị trường chứng khoán giúp giảm áp lực bán vàng để đáp ứng các yêu cầu bổ sung ký quỹ, đồng thời cải thiện tâm lý nhà đầu tư, qua đó giúp kim loại quý lấy lại đà tăng.

Bên cạnh đó, nhu cầu vàng vật chất gia tăng tại các thị trường châu Á cùng với đà suy yếu của đồng USD cũng góp phần đẩy giá kim loại quý đi lên.

Tuy nhiên, triển vọng lạm phát dai dẳng, mặt bằng lãi suất có thể duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn và đà phục hồi của đồng USD vẫn là những yếu tố tiếp tục gây sức ép lên thị trường kim loại quý.

Nhà phân tích Zain Vawda của Công ty Audacity Capital cho rằng, đà phục hồi gần đây của giá vàng chủ yếu xuất phát từ hoạt động mua vào để chốt lời hoặc đóng các vị thế bán khống trước đó của nhà giao dịch, hơn là phản ánh sự đảo chiều trong xu hướng thị trường.

Theo ông, triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất, cùng với lợi suất thực trái phiếu duy trì ở mức cao và đồng USD giữ vững sức mạnh sẽ tiếp tục gây sức ép lên giá vàng. Chừng nào các yếu tố này chưa đảo chiều, những nhịp phục hồi của giá vàng lên vùng 3.750-3.800 USD/ounce vẫn có thể kích hoạt lực bán trở lại.

Hôm nay, chỉ số USD-Index ở mức 104,03 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,936%. Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh. Giá dầu thế giới đảo chiều giảm, giao dịch quanh mức 90,78 USD/thùng đối với dầu Brent và 83,08 USD/thùng với dầu WTI.