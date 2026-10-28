Giá vàng ngày 28/10: Vàng nhẫn đang rẻ hơn vàng miếng 3,7 triệu đồng/lượng

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Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC tăng lên ở mức 142,7 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới phục hồi mạnh đêm qua.

Hiện, giá vàng miếng trong nước đang cao hơn giá thế giới khoảng 14 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 11 giờ ngày 28/10.

Cụ thể, tại thời điểm 11 giờ 30 phút ngày 28/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 139,7-142,7 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 136 triệu đồng/lượng, bán ra 140 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng 3,7 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 139,7 triệu đồng/lượng và bán ra 142,7 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 138-142 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 137,4-141,4 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng so chốt phiên cuối tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn VRTL 9999 ở ngưỡng 137,4-141,4 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng so chốt phiên cuối tuần trước. Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Vàng PNJ hiện mua vào ở mức 137 triệu đồng/lượng và bán ra mức 141 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng chiều mua vào và tăng 400.000 đồng/lượng so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Tính đến 11 giờ ngày 28/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 19 USD/ounce so chốt phiên hôm qua, xuống mức 4.040,3 USD/ounce.

Giá vàng thế giới ngày 28/10 giảm sau phiên phục hồi hôm qua. Việc giá vàng quay trở lại giao dịch trên mốc 4.000 USD có ý nghĩa quan trọng về mặt kỹ thuật, tạo bệ đỡ cho kim loại quý này.

Biểu đồ giá vàng thế giới 3 ngày qua. (Ảnh: kitco.com)

Ngoài ra, giá dầu giảm giúp hạ nhiệt lo ngại lạm phát do năng lượng và làm dịu kỳ vọng FED tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, giúp kim loại quý phục hồi bất chấp đồng USD mạnh lên.

Hiện, thị trường vẫn tập trung vào quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) trong tháng 10 và đường hướng chính sách tiền tệ trong những tháng cuối năm.

Theo các nhà phân tích, xác suất FED giữ nguyên lãi suất (3,75-4,00%) sau cuộc họp ngày 27-28/10 được ước tính ở mức 90,6%. Tuy nhiên, khả năng ngân hàng này tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn cao, với xác suất khoảng 73%.

Sáng nay, chỉ số USD-Index ở mức 102,41 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức 5,024%; chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ cổ phiếu chip; giá dầu thế giới giảm nhẹ, giao dịch quanh mức 111,19 USD/thùng đối với dầu Brent và 101,12 USD/thùng với dầu WTI.