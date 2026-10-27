Giá vàng ngày 27/10: Vàng miếng SJC tăng trở lại

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Trong phiên giao dịch hôm nay (27/10), giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước tăng giảm không đồng nhất. Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá vàng lùi về sát ngưỡng 4.000 USD/ounce.

Cụ thể, tại thời điểm 13 giờ 30 phút ngày 27/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 139-142 triệu đồng/lượng, tăng 300 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 3 triệu đồng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 13 giờ 30 phút ngày 27/10.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 135 triệu đồng/lượng, bán ra 139 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).

​Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 139 triệu đồng/lượng và bán ra 142 triệu đồng/lượng, tăng 300 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và chiều bán so với chốt phiên hôm trước.​

​Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 137,3-141,3 triệu đồng/lượng, tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức kết phiên giao dịch hôm qua.

Vàng PNJ niêm yết mua vào ở mức 137,6 triệu đồng/lượng và bán ra mức 140,6 triệu đồng/lượng, đứng yên ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên liền trước.

​Cùng ngày, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng miếng mua vào-bán ra ở mức 139-142 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 137-141 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

​Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở ngưỡng 137-141 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.​

​Tính đến 13 giờ 30 phút ngày 27/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 13,7 USD/ounce so kết phiên hôm trước, xuống mức 4.002,5 USD/ounce.

Biểu đồ giá vàng thế giới ngày 27/10. (Ảnh: kitco.com)

Giá vàng thế giới chịu áp lực giảm khi căng thẳng tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khiến giá năng lượng tiếp tục neo ở mức cao và làm gia tăng nhu cầu nắm giữ thanh khoản bằng đồng USD trên thị trường tài chính toàn cầu. Trong bối cảnh đó, vai trò trú ẩn an toàn của vàng tạm thời suy yếu khi dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang đồng bạc xanh để đáp ứng nhu cầu thanh khoản trong ngắn hạn.

Bên cạnh đó, kỳ vọng các ngân hàng trung ương, trong đó có Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt tiếp tục củng cố đà tăng của đồng USD, qua đó gia tăng sức ép lên giá kim loại quý.

Theo ông Rob Haworth, chiến lược gia đầu tư cấp cao tại U.S. Bank Wealth Management, giá vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm trong thời gian tới, khi chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ của FED vẫn là yếu tố hỗ trợ đồng USD.

Hôm nay, chỉ số USD-Index ở mức 102,08 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,972%. Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm; chỉ số Dow Jones tăng 146,42 điểm, tương đương tăng 0,28%, đạt 52.361,58 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 0,7%, đạt 7.676,77 điểm; chỉ số Nasdaq tăng 0,82%, đạt 26.169,38 điểm. Giá dầu thế giới tăng, giao dịch quanh mức 110,2 USD/thùng đối với dầu Brent và 100,93 USD/thùng với dầu WTI.