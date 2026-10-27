Giá vàng ngày 27/10: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý trong nước

Vàng trang sức được bày bán tại một cửa hàng kinh doanh vàng Bảo Tín Minh Châu. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Giá vàng thế giới phục hồi trong phiên 26/10 khi giá dầu yếu đi đã giúp xoa dịu nỗi lo lạm phát trước thềm cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Vào lúc 18 giờ 09 phút giờ GMT ngày 26/10 (1 giờ 9 phút sáng 27/10 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,6% lên 4.020,60 USD/ounce. Trước đó, trong phiên 23/10, giá kim loại quý này từng rơi xuống mốc 3.975 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ ngày 20/7. Giá vàng Mỹ giao tháng 12/2026 cũng chốt phiên tăng 0,8% và đứng ở mức 4.038,40 USD/ounce.

Các chuyên gia chiến lược tại công ty môi giới đầu tư StoneX nhận định việc giá dầu thô điều chỉnh giảm cùng với sự xuất hiện của lực mua khi giá xuống là những yếu tố chính giúp giá vàng khởi sắc.

Thị trường dự báo khối lượng giao dịch sẽ duy trì ở mức thấp và giá vàng có khả năng dao động quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce cho đến khi Fed công bố quyết định lãi suất vào ngày thứ Tư (28/10 theo giờ địa phương).

Hiện tại, giới đầu tư kỳ vọng Fed sẽ tạm dừng tăng lãi suất trong tuần này sau đợt thắt chặt vào tháng 9 và tiến hành một đợt nâng lãi suất vào tháng 12 tới. Giá vàng luôn nhạy cảm với các động thái điều chỉnh lãi suất của Mỹ. Bởi lãi suất tăng sẽ giúp đồng USD mạnh lên, song lại khiến sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lời như vàng giảm đáng kể.

Tâm điểm của thị trường trong những ngày tới còn dồn vào báo cáo chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ - thước đo lạm phát ưa thích của Fed – dự kiến công bố vào ngày 29/10, cũng như cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào ngày 3/11.

Các chuyên gia tại ngân hàng OCBC cho rằng kết quả bầu cử sẽ có tác động đáng kể đến chính sách tài khóa, thuế quan và địa chính trị, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ, đồng USD và giá vàng.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,4% lên 54,11 USD/ounce. Trong khi đó, giá bạch kim giảm 1,1% xuống 1.533,65 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ tháng 11/2025.

Tại Việt Nam, sáng 27/10, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 138,7-141,7 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 27/10:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji: