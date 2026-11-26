Ảnh: THÀNH ĐẠT

Trong phiên giao dịch hôm nay (26/11), giá vàng miếng, vàng nhẫn các thương hiệu không biến động so phiên hôm qua. Trên thị trường quốc tế, giá vàng tiếp tục lùi xuống ngưỡng 3.500 USD/ounce.

Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ 30 phút ngày 26/11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 129,1-134,1 triệu đồng/lượng, đứng yên ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 5 triệu đồng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 9 giờ 30 phút ngày 26/11.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 127,9 triệu đồng/lượng, bán ra 133,9 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả hai chiều (mua vào-bán ra) so kết phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán ở mức 6 triệu đồng.

​Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 129,1 triệu đồng/lượng và bán ra 134,1 triệu đồng/lượng, không đổi ở cả chiều mua và chiều bán so chốt phiên hôm trước.​

​Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 128,5-133,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua-bán 5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 128,5-133,5 triệu đồng/lượng, giảm 150 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào và bán ra) so chốt phiên hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn VRTL 9999 ở ngưỡng 128,5-133,5 triệu đồng/lượng, bằng phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán 5 triệu đồng/lượng.

Vàng PNJ hiện mua vào ở mức 126 triệu đồng/lượng và bán ra mức 132 triệu đồng/lượng, bằng mức chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 6 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9 giờ 30 phút ngày 26/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 5,8 USD/ounce so kết phiên trước đó, xuống mức 3.580,7 USD/ounce.

Biểu đồ giá vàng thế giới ngày 26/11. (Ảnh: kitco.com)

Giá vàng thế giới tiếp tục chịu áp lực giảm khi loạt dữ liệu kinh tế mới của Mỹ củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Lạm phát vẫn dai dẳng trong khi tăng trưởng kinh tế vượt dự báo, khiến triển vọng lãi suất trở thành yếu tố chi phối tâm lý nhà đầu tư và gây sức ép lên thị trường kim loại quý.

Cụ thể, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 10 tăng 0,3% so tháng trước. Đáng chú ý, PCE lõi tăng lên 3,3% so cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, kinh tế Mỹ tăng trưởng 4,3% trong quý III, cao hơn các ước tính trước đó.

Những số liệu này làm giảm kỳ vọng về khả năng FED sớm nới lỏng chính sách tiền tệ, đồng thời củng cố dự đoán lãi suất có thể tiếp tục tăng. Triển vọng lãi suất cao gây bất lợi cho giá vàng, bởi đây là tài sản không sinh lãi. Khi lãi suất tăng, vàng trở nên kém hấp dẫn hơn so với các kênh đầu tư có khả năng tạo lợi suất như trái phiếu và tiền gửi, qua đó thúc đẩy dòng vốn dịch chuyển khỏi kim loại quý.

Hôm nay, chỉ số USD-Index tăng lên mức 103,78 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,864%; thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm; giá dầu thế giới bật tăng do lo ngại căng thẳng tại Trung Đông leo thang, giao dịch quanh mức 90,82 USD/thùng đối với dầu Brent và 83,95 USD/thùng với dầu WTI.