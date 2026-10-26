Giá vàng ngày 26/10: Vàng miếng đi ngang, vàng nhẫn giảm

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Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC giữ nguyên ở mức 141,7 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn tiếp tục giảm 300.000 đồng/lượng.

Hiện, giá vàng miếng trong nước đang cao hơn giá thế giới khoảng 14 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 9 giờ ngày 26/10.

Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ 30 phút sáng 26/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 138,7-141,7 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so chốt phiên cuối tuần trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 135 triệu đồng/lượng, bán ra 139 triệu đồng/lượng, không đổi so kết phiên cuối tuần trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 138,7 triệu đồng/lượng và bán ra 141,7 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so chốt phiên cuối tuần trước đó. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 137,1-141,1 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 136,8-140,8 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng so chốt phiên cuối tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn VRTL 9999 ở ngưỡng 136,8-140,8 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng so chốt phiên cuối tuần trước. Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Vàng PNJ hiện mua vào ở mức 137,6 triệu đồng/lượng và bán ra mức 140,6 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9 giờ 30 phút sáng 26/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 1,6 USD/ounce so chốt phiên hôm qua, xuống mức 3993,3 USD/ounce.

Về giá vàng giao ngay thế giới sáng nay, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Asset Strategies International Rich Checkan cho biết, việc chứng khoán bị bán tháo tuần trước đã kích hoạt các lệnh gọi ký quỹ khiến các nhà đầu tư phải bán các tài sản có tính thanh khoản cao, bao gồm vàng. Áp lực bán đã đẩy giá kim loại quý này xuống dưới 4.000 USD/ounce.

Biểu đồ giá vàng thế giới 3 ngày qua. (Ảnh: kitco.com)

Ông Adrian Day, Chủ tịch của Adrian Day Asset Management dự đoán, tuần này, giá vàng có dao động lên xuống nhưng sẽ chỉ trong phạm vi hẹp, giữ vững ở mức giá 4.000 USD hoặc có khả năng thấp hơn một chút.

Mới đây, 17 chuyên gia Phố Wall (Wall Street) đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News, trong đó, 4 chuyên gia (tương đương 24%) tin rằng giá kim loại quý này sẽ tăng; 7 nhà phân tích (41%) dự đoán giá vàng tiếp tục giảm; 6 người còn lại (35%) cho biết họ không thể dự đoán hướng đi của giá vàng hoặc cho rằng giá sẽ đi ngang trong tuần này.

Trong khi đó, 161 nhà đầu tư nhỏ lẻ tại Phố Chính (Main Street) đã tham gia khảo sát. Các nhà đầu tư cá nhân lạc quan hơn đáng kể so các nhà đầu tư chuyên nghiệp, với 67 nhà đầu tư (42%) dự đoán giá vàng tăng; 41 nhà đầu tư (26%) cho rằng kim loại quý này tiếp tục giảm giá; 53 người còn lại (33%) nghiêng về quan điểm trung lập.

Sáng nay, chỉ số USD-Index giảm nhẹ mức 101,66 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức 4,967%; chứng khoán Mỹ giảm mạnh lực bán tháo lan rộng; giá dầu thế giới giảm nhẹ, giao dịch quanh mức 109,9 USD/thùng đối với dầu Brent và 101,3 USD/thùng với dầu WTI.