Giá vàng ngày 26/10: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý trong nước

Vàng trang sức bày bán tại Công ty Bảo Tín Mạnh Hải. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Giá vàng vẫn dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce trong phiên 26/10 sau khi trải qua tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 6/2026, trong bối cảnh các nhà đầu tư đang hướng sự chú ý vào cuộc họp chính sách sắp tới của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và diễn biến giá năng lượng.

Vào lúc 6 giờ 18 phút sáng 26/10 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay hầu như không đổi, đứng ở mức 3.996,80 USD/ounce. Trước đó, kim loại quý này chủ yếu giao dịch quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce sau khi mất hơn 4% giá trị trong tuần trước.

Thị trường hiện dự báo có khoảng 10% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp vào cuối tuần này. Tuy nhiên, áp lực lạm phát do giá năng lượng neo cao khiến nhiều nhà đầu tư tin rằng cơ quan này có thể thực hiện một đợt tăng lãi suất trước thời điểm cuối năm. Môi trường lãi suất cao thường gây bất lợi cho vàng, do đây là tài sản không sinh lời.

Tại Việt Nam, sáng 26/10, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 138,700-141,700 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 26/10:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý: