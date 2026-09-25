Giá vàng ngày 25/9: Thế giới giảm nhẹ, trong nước đi ngang

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Tại thị trường trong nước, giá vàng hầu hết các thương hiệu không đổi so kết phiên hôm qua. Vàng nhẫn 9999 một số thương hiệu như Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu tăng 300.000 đồng/lượng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 10 giờ ngày 25/9.

Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ ngày 25/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 141,4-144,4 triệu đồng/lượng, không đổi so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 140,9 triệu đồng/lượng, bán ra 141,9 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so kết phiên hôm qua. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 141,4 triệu đồng/lượng và bán ra 144,4 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 141,5-145,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 141,9-145,9 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng so kết phiên hôm trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn VRTL 9999 ở ngưỡng 141,9-145,9 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng so kết phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Vàng PNJ hiện mua vào ở mức 141,4 triệu đồng/lượng và bán ra mức 144,4 triệu đồng/lượng, không đổi so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Hiện, giá vàng miếng trong nước đang cao hơn giá thế giới khoảng 8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Tính đến 9 giờ 30 phút sáng 25/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 6,2 USD/ounce so chốt phiên hôm trước, xuống mức 4.279,8 USD/ounce.

Biểu đồ giá vàng thế giới 3 ngày qua. (Ảnh: kitco.com)

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm do giá dầu tăng, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng liên tiếp và những tuyên bố cứng rắn hơn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) về việc tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới.

Ngoài ra, thị trường vàng còn chịu áp lực khi thị trường lao động Mỹ vẫn khá ổn định, với số lượng người lao động Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở dưới mức nguy hiểm.

Theo thông báo của Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại các tiểu bang trong tuần kết thúc ngày 19/9 là 197.000 đơn, thấp hơn so dự kiến 201.000 đơn.

Sáng nay, chỉ số USD-Index neo cao ở mức 101,28 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao nhất trong vòng 20 năm, 5,190%; chứng khoán Mỹ giao dịch thận trọng trước áp lực từ lợi suất trái phiếu và giá năng lượng chưa hạ nhiệt; giá dầu neo cao, giao dịch quanh mức 98,85 USD/thùng đối với dầu Brent và 93,10 USD/thùng với dầu WTI.