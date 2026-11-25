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Tại thị trường trong nước, sáng nay, các thương hiệu vàng đồng loạt giảm mạnh giá mua bán các sản phẩm vàng.

Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ ngày 25/11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 128,5-133,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 9 giờ ngày 25/11.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 127,3 triệu đồng/lượng, bán ra 133,3 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua-bán ở mức 6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 128,5 triệu đồng/lượng và bán ra 133,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 5 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 128,5-133,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), ngang bằng giá vàng miếng. Chênh lệch mua-bán 5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 128,5-133,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng so chốt phiên hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn VRTL 9999 ở ngưỡng 128,5-133,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán 5 triệu đồng/lượng.

Vàng PNJ hiện mua vào ở mức 126 triệu đồng/lượng và bán ra mức 131,5 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 5,5 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9 giờ ngày 25/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 71,3 USD/ounce so chốt phiên hôm qua, lên mức 3.562,9 USD/ounce.

Giá vàng giao ngay thế giới giảm mạnh sau đà phục hồi của hôm trước khi chịu áp lực từ việc niềm tin người tiêu dùng Mỹ mạnh hơn dự kiến, những lo ngại mới về thuế quan thương mại và đợt bán tháo các cổ phiếu công nghệ dẫn đầu.

Biểu đồ giá vàng thế giới 3 ngày qua. (Ảnh: kitco.com)

Hiện thị trường vẫn nghiêng mạnh về khả năng Cục Dự trữ Liên bang (FED) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ tại cuộc họp chính sách ngày 8-9/12 tới, với xác suất tăng lãi suất 25 điểm cơ bản là khoảng 95%.

Thị trường vàng tiếp tục gặp khó khăn trong việc thu hút động lực tăng giá ổn định do kỳ vọng rằng FED sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt sang năm mới đẩy lợi suất thực và đồng USD tăng cao, làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ một tài sản không sinh lời.

Tuy nhiên, ông Iggy Ioppe, Giám đốc Đầu tư của Theo Network, một nền tảng tài chính và mã hóa tài sản cho rằng mặc dù giá vàng có thể giảm trong ngắn hạn, các nhà đầu tư không nên bỏ qua giá trị thực tế lâu dài của việc nắm giữ kim loại quý này.

Bà Roukaya Ibrahim, chiến lược gia trưởng về hàng hóa tại BCA Research giữ quan điểm trung lập về vàng sau khi bị buộc phải đóng vị thế mua khi giá giảm xuống dưới 3.700 USD/ounce.

Vị nữ chuyên gia cho rằng sự mạnh lên trở lại của đồng “bạc xanh” hiện là trở ngại lớn nhất đối với thị trường vàng.

“Đồng USD mạnh lên sẽ gây áp lực lên giá vàng trong ngắn hạn, đặc biệt khi dòng vốn ETF chuyển sang âm. Chúng tôi sẽ xem xét khôi phục vị thế mua khi đồng USD đạt đỉnh”, bà cho biết.

Sáng nay, chỉ số USD-Index ở mức 103,87 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ xuống mức 4,904%; chứng khoán Mỹ chịu áp lực từ cổ phiếu công nghệ; giá dầu thế giới tăng trở lại, giao dịch quanh mức 87,66 USD/thùng đối với dầu Brent và 80,87 USD/thùng với dầu WTI.