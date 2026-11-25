Vàng nhẫn bày bán tại Công ty vàng Bảo Tín Minh Châu. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Giá vàng thế giới giảm hơn 2% vào phiên 24/11, do các tín hiệu cho thấy quan điểm cứng rắn của các quan chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cùng khả năng cao lãi suất sẽ tăng trong tháng 12 tới.

Giá vàng giao ngay giảm 2%, xuống 3.558,25 USD/ounce vào lúc 14 giờ 11 phút ngày 24/11 theo giờ miền Đông nước Mỹ (2 giờ 11 sáng ngày 25/11 theo giờ Việt Nam), sau khi chạm mức thấp là 3.552,46 USD/ounce trước đó trong phiên.

Giá vàng kỳ hạn tại Mỹ giảm 2,6%, xuống 3.557,80 USD/ounce.

Theo giới phân tích, giá vàng giảm do các ngân hàng trung ương, dẫn đầu là Fed, đang duy trì lập trường cứng rắn.

Theo công cụ FedWatch của công ty tài chính CME, các nhà giao dịch hiện đã dự báo chắc chắn về việc Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tháng 12.

Mặc dù vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, lãi suất cao hơn lại làm giảm sức hấp dẫn của kim loại này, do làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ một tài sản không sinh lời.

JP Morgan dự báo giá vàng sẽ phục hồi lên mức 4.500 USD/ounce vào cuối năm 2027, còn Commerzbank kỳ vọng kim loại quý này sẽ đạt mức 4.100 USD/ounce trong cùng khoảng thời gian đó.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 5% xuống 40,91 USD/ounce, bạch kim giảm 3,7% xuống 1.276,63 USD/ounce và palladium giảm 4,2% xuống 855,31 USD/ounce.

Tại Việt Nam, sáng 25/11, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 128,5-133,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 24/11:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji: