Giá vàng ngày 24/9: Vàng nhẫn, vàng miếng SJC đồng loạt giảm sâu

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Trong phiên giao dịch hôm nay (24/9), giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước đồng loạt giảm. Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá vàng chịu áp lực bán mạnh, giao dịch quanh ngưỡng 4.200 USD/ounce.​

​Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 24/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 141,4-144,4 triệu đồng/lượng, giảm 1,1 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 3 triệu đồng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 10 giờ 30 phút ngày 24/9.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 140,9 triệu đồng/lượng, bán ra 143,9 triệu đồng/lượng, giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).

​Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 141,4 triệu đồng/lượng và bán ra 144,4 triệu đồng/lượng, giảm 1,1 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và chiều bán so chốt phiên hôm trước.​

​Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 141,5-145,5 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so mức kết phiên giao dịch hôm qua.

​Vàng PNJ niêm yết mua vào ở mức 141,4 triệu đồng/lượng và bán ra mức 144,4 triệu đồng/lượng, giảm 1,1 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết phiên liền trước.

​Cùng ngày, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng miếng mua vào-bán ra ở mức 141,4-144,4 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 141,8-145,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

​Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở ngưỡng 141,8-145,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.​

​Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 24/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 74,2 USD/ounce so kết phiên hôm trước, xuống mức 4.282,8 USD/ounce.

Biểu đồ giá vàng thế giới ngày 24/9. (Ảnh: kitco.com)

Giá vàng thế giới giảm mạnh khi những tín hiệu cứng rắn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) làm gia tăng kỳ vọng lãi suất có thể tiếp tục tăng. Đồng USD theo đó vọt lên mức cao nhất trong hai tháng trở lại đây, làm gia tăng chi phí sở hữu vàng đối với các nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền ngoại tệ khác, từ đó làm giảm nhu cầu đối với kim loại quý.

Hôm nay, chỉ số USD-Index tăng lên mức 101,08 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 5,108%. Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm với chỉ số S&P 500 mất 0,75%, còn 7.706,03 điểm; chỉ số Nasdaq trượt 1,13%, còn 26.936,04 điểm; chỉ số Dow Jones giảm 352,1 điểm, tương đương giảm 0,68%, còn 51.511,59 điểm. Giá dầu thế giới giảm, giao dịch quanh mức 97,48 USD/thùng đối với dầu Brent và 91,45 USD/thùng với dầu WTI.