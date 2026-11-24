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Trong phiên giao dịch hôm nay (24/11), giá vàng miếng, vàng nhẫn các thương hiệu trong nước ít biến động so phiên hôm qua. Trên thị trường quốc tế, giá vàng quay đầu bứt phá sau khi kim loại quý này chịu sức ép bán tháo ồ ạt tuần trước, tiến lên trên ngưỡng 3.600 USD/ounce.

Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ 30 phút ngày 24/11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 130-135 triệu đồng/lượng, đứng yên ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 5 triệu đồng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 9 giờ 30 phút ngày 24/11.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 128,8 triệu đồng/lượng, bán ra 134,8 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả hai chiều (mua vào-bán ra) so kết phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán ở mức 6 triệu đồng.

​Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 130 triệu đồng/lượng và bán ra 135 triệu đồng/lượng, không đổi ở cả chiều mua và chiều bán so chốt phiên hôm trước.​

​Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 130-135 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua-bán 5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 130-135 triệu đồng/lượng, giảm 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào và bán ra) so chốt phiên hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn VRTL 9999 ở ngưỡng 130-135 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng mỗi lượng so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán 5 triệu đồng/lượng.

Vàng PNJ hiện mua vào ở mức 127 triệu đồng/lượng và bán ra mức 132,5 triệu đồng/lượng, bằng mức chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 5,5 triệu đồng/lượng.

​Tính đến 9 giờ 30 phút ngày 24/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 17,3 USD/ounce so kết phiên hôm trước, lên mức 3.651,4 USD/ounce.

Biểu đồ giá vàng thế giới ngày 24/11. (Ảnh: kitco.com)

Sau tuần giảm sâu, giá vàng thế giới đảo chiều phục hồi nhờ lực mua bắt đáy của giới đầu tư.

Trước đó, giá vàng giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9/2025 trong phiên ngày thứ Sáu (20/11) trước áp lực bán tháo trên thị trường chứng khoán, đặc biệt là nhóm cổ phiếu công nghệ.

Đà lao dốc của cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) trên thị trường chứng khoán Mỹ đã khiến nhiều nhà đầu tư bắt buộc phải bán ra những tài sản trú ẩn an toàn như vàng để đáp ứng lệnh gọi ký quỹ. Điều này khiến giá vàng chịu sức ép giảm mạnh.

Tuy nhiên, trong phiên hôm nay, sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường chứng khoán toàn cầu đã góp phần cải thiện tâm lý nhà đầu tư, tạo điều kiện để giá vàng lấy lại đà tăng. Tại Mỹ, các chỉ số chứng khoán đồng loạt khởi sắc sau đợt điều chỉnh do nhóm cổ phiếu công nghệ dẫn dắt. Các thị trường chứng khoán châu Âu cũng ghi nhận diễn biến tích cực. Đà phục hồi của thị trường chứng khoán giúp giảm áp lực bán tháo tài sản, tạo lực đỡ cho giá vàng phục hồi.

Thị trường hiện tập trung theo dõi báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, dự kiến công bố vào ngày 25/11. Đây là thước đo lạm phát quan trọng, có thể tác động đến kỳ vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), lợi suất trái phiếu và diễn biến đồng USD, qua đó ảnh hưởng đến giá vàng.

Hôm nay, chỉ số USD-Index ở mức 104,26 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,920%. Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh. Giá dầu thế giới tiếp đà giảm, giao dịch quanh mức 86,7 USD/thùng đối với dầu Brent và 80,18 USD/thùng với dầu WTI.