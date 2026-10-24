Giá vàng ngày 24/10: Vàng miếng SJC tiếp tục giảm theo giá thế giới

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Trong phiên giao dịch hôm nay (24/10), giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước đồng loạt giảm. Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá vàng chịu áp lực bán mạnh, rơi xuống ngưỡng 3.900 USD/ounce.

Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 24/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 138,7-141,7 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 3 triệu đồng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 10 giờ 30 phút ngày 24/10.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 135 triệu đồng/lượng, bán ra 139 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).

​Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 139 triệu đồng/lượng và bán ra 142 triệu đồng/lượng, không đổi ở cả chiều mua và chiều bán so với chốt phiên hôm trước.​

​Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 137,2-141,2 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức kết phiên giao dịch hôm qua.

Vàng PNJ niêm yết mua vào ở mức 138 triệu đồng/lượng và bán ra mức 141 triệu đồng/lượng, đứng yên ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên liền trước.

​Cùng ngày, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng miếng mua vào-bán ra ở mức 138,7-141,7 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 137,1-141,1 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

​Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở ngưỡng 137,1-141,1 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.​

​Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 24/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 28,2 USD/ounce so kết phiên hôm trước, xuống mức 3.994,9 USD/ounce.

Biểu đồ giá vàng thế giới ngày 24/10. (Ảnh: kitco.com)

Giá vàng đang chịu áp lực giảm do lo ngại lạm phát dai dẳng, triển vọng lãi suất cao kéo dài và làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ tại Phố Wall.

Giá vàng giảm xuống mức thấp nhất trong ba tháng trở lại đây do giá năng lượng tăng cao làm dấy lên lo ngại về lạm phát và củng cố kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất để ổn định giá cả.

Theo nhà phân tích Jim Wyckoff của sàn giao dịch vàng American Gold Exchange, lo ngại lạm phát gia tăng đang khiến các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới khó có thể sớm nới lỏng chính sách tiền tệ. Triển vọng này tạo áp lực lên thị trường kim loại quý, gây bất lợi cho vàng và bạc.

Bên cạnh đó, đà giảm của cổ phiếu công nghệ khiến một số nhà đầu tư đối mặt với lệnh gọi ký quỹ và buộc phải bán vàng để bổ sung tiền mặt nhằm đáp ứng yêu cầu thanh khoản và kiểm soát rủi ro. Điều này khiến vàng chưa phát huy được vai trò trú ẩn an toàn dù căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang.

Thị trường vàng hiện đang hướng sự chú ý đến cuộc họp chính sách tiền tệ của FED diễn ra trong hai ngày 27-28/10, cùng báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ dự kiến công bố vào ngày 29/10. Những thông tin này được kỳ vọng sẽ tác động đáng kể đến diễn biến của giá vàng trong ngắn hạn.

Hôm nay, chỉ số USD-Index ở mức 101,75 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,999%. Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trước áp lực bán tháo ở nhóm cổ phiếu công nghệ; chỉ số Dow Jones giảm 652,82 điểm, tương đương giảm 1,23%, còn 52.215,16 điểm; chỉ số S&P 500 giảm 0,52%, còn 7.623,68 điểm; trong khi đó, chỉ số Nasdaq trượt 0,21%, còn 25.955,34 điểm. Giá dầu thế giới tiếp tục neo cao, giao dịch quanh mức 117,39 USD/thùng đối với dầu Brent và 103,27 USD/thùng với dầu WTI.