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Tại thị trường trong nước, sáng nay, các thương hiệu vàng đồng loạt tăng giá mua bán các sản phẩm vàng sau tuần lao dốc.

Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ ngày 23/11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 130-135 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 9 giờ ngày 23/11.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 128,8 triệu đồng/lượng, bán ra 134,8 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua-bán ở mức 6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 130 triệu đồng/lượng và bán ra 135 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 5 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 129,8-134,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 129,8-134,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng so chốt phiên cuối tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn VRTL 9999 ở ngưỡng 129,8-134,8 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 1,7 triệu đồng và 500.000 đồng/lượng so chốt phiên cuối tuần trước. Chênh lệch mua-bán 5 triệu đồng/lượng.

Vàng PNJ hiện mua vào ở mức 127 triệu đồng/lượng và bán ra mức 132,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 5,5 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9 giờ ngày 23/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 65 USD/ounce so chốt phiên hôm qua, lên mức 3.602,9 USD/ounce.

Giá vàng thế giới sáng nay phục hồi trở lại sau tuần sụt giảm mạnh. Thị trường ngày càng chắc chắn về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tiếp tục thắt chặt lãi suất vào tháng 12 tới, lợi suất trái phiếu kho bạc tăng vọt và đồng USD mạnh hơn, tất cả nguyên nhân trên đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn, trong khi đợt bán tháo cổ phiếu, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ, ngày càng sâu rộng đã đẩy giá vàng xuống mức thấp nhất trong vòng hơn một năm qua.

Ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Asset Strategies International nhận định, việc bán tháo vàng đã quá mức và chắc chắn giá sẽ tăng trong tuần tới.

Biểu đồ giá vàng thế giới 3 ngày qua. (Ảnh: kitco.com)

“Lợi suất trái phiếu kho bạc cao hơn, đồng USD mạnh hơn và kỳ vọng gia tăng về việc tăng lãi suất tại cuộc họp của FED tháng 12 tới cùng với việc bán tháo cổ phiếu do lệnh gọi ký quỹ đều góp phần vào sự sụt giảm của vàng, nhưng tất cả những yếu tố này đã được phản ánh vào giá vàng rồi”, ông Checkan phân tích.

Tuần này, 15 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News. Các chuyên gia Phố Wall (Wall Street) vẫn duy trì quan điểm giảm giá sau khi giá vàng chạm mốc 3.500 USD/ounce tuần trước. Bốn chuyên gia (tương đương 27%) dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần này; trong khi 9 người khác (60%) cho rằng kim loại quý này sẽ tiếp tục giảm; 2 nhà phân tích còn lại (13%) nghiêng về kịch bản giá đi ngang.

Trong khi đó, 207 nhà đầu tư nhỏ lẻ tại Phố Chính (Main Street) đã tham gia cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco News. 74 nhà đầu tư nhỏ lẻ (tương đương 36%) cho rằng giá vàng sẽ tăng; 95 nhà đầu tư (46%) dự báo kim loại quý này sẽ tiếp tục giảm; 38 người còn lại (18%) đưa ra quan điểm trung lập về giá vàng tuần này.

Sáng nay, chỉ số USD-Index ở mức 103,85 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ xuống mức 4,950%; chứng khoán Mỹ vừa trải qua tuần giảm mạnh; giá dầu thế giới đi xuống, giao dịch quanh mức 92,33 USD/thùng đối với dầu Brent và 83,27 USD/thùng với dầu WTI.