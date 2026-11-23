Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại công ty môi giới High Ridge Futures, nhận định làn sóng bán tháo cổ phiếu AI đang buộc giới đầu tư phải thanh lý các hợp đồng mua bán vàng đang mở để bù đắp thua lỗ. Chuyên gia phân tích thị trường Jim Wyckoff tại American Gold Exchange cũng cho rằng áp lực bán trên sàn chứng khoán đã kích hoạt các lệnh gọi ký quỹ, kéo theo lực bán lan sang thị trường vàng.

Đánh giá về triển vọng sắp tới, chuyên gia phân tích độc lập Tai Wong dự báo giá vàng có thể lùi sâu về vùng 3.350-3.450 USD/ounce trong những tuần tới do thiếu lực đẩy hỗ trợ từ Fed. Tuy vậy, ông Jim Wyckoff nhận định rằng dù giá có thể giảm thêm trong vài phiên tới, thị trường vàng và bạc nhiều khả năng sẽ sớm tìm thấy vùng đáy.

Về dài hạn, ông Chris Gaffney, Giám đốc phụ trách thị trường thế giới tại EverBank, cho rằng thị trường cần chứng kiến nhu cầu mua vào mạnh mẽ hơn từ người tiêu dùng và các ngân hàng trung ương để phục hồi, đồng thời lưu ý những lo ngại xoay quanh AI có thể sớm thúc đẩy giới đầu tư quay lại tìm kiếm sự an toàn từ các "tài sản cứng" như vàng.

Tại Việt Nam, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 130,00-135,00 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 23/11:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý: