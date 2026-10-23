Giá vàng ngày 23/10: Trong nước, thế giới đồng loạt giảm

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Tại thị trường trong nước, giá vàng sáng nay giảm theo diễn biến giá thế giới. Hiện, giá vàng trong nước đang cao hơn giá thế giới 14 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ ngày 23/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 139-142 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 10 giờ ngày 23/10.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 135 triệu đồng/lượng, bán ra 139 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so kết phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 139 triệu đồng/lượng và bán ra 142 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 137,7-141,7 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 137,6-141,6 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so kết phiên hôm trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn VRTL 9999 ở ngưỡng 137,6-141,6 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng so kết phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Vàng PNJ hiện mua vào ở mức 138 triệu đồng/lượng và bán ra mức 141 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9 giờ 30 phút sáng 21/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 118,1 USD/ounce so chốt phiên hôm trước, xuống mức 4.022,2 USD/ounce.

Giá vàng giao ngay giảm mạnh sáng nay do căng thẳng leo thang ở Trung Đông đẩy giá dầu thô tăng vọt, làm gia tăng lo ngại về lạm phát và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa.

Biểu đồ giá vàng thế giới 3 ngày qua. (Ảnh: kitco.com)

Dữ liệu mới nhất cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ trong tuần kết thúc ngày 17/10 giảm 6.000 đơn, xuống 194.000 đơn, thấp hơn mức dự báo 200.000 đơn. Thị trường hiện nghiêng về khả năng FED giữ lãi suất tại cuộc họp ngày 27 và 28/10 tới, xác suất tăng thêm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12 tới ở mức khoảng 86%.

Việc giá vàng chưa thể vượt ngưỡng kháng cự 4.200 USD/ounce đã khiến các quỹ đầu cơ bán ra, trong khi giá dầu tăng cao, số liệu lạm phát cao hơn dự kiến càng làm gia tăng áp lực bán tháo kim loại quý này.

Sáng nay, chỉ số USD-Index tăng nhẹ lên mức 101,67 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức 4,966%; chứng khoán Mỹ đi xuống khi cổ phiếu bán dẫn bị bán tháo; giá dầu thế giới tiếp tục tăng vọt, giao dịch quanh mức 113,51 USD/thùng đối với dầu Brent và 100,20 USD/thùng với dầu WTI.