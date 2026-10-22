Giá vàng ngày 22/10: Thế giới tiếp đà giảm, trong nước đứng yên

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Trong phiên giao dịch hôm nay (22/10), giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước không biến động so phiên hôm qua. Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá vàng vẫn đang trong xu hướng giảm, lùi xuống ngưỡng 4.000 USD/ounce.

Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 22/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 139,3-142,3 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 3 triệu đồng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 10 giờ 30 phút ngày 22/10.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 137,4 triệu đồng/lượng, bán ra 140,9 triệu đồng/lượng, đứng yên ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).

​Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 139,3 triệu đồng/lượng và bán ra 142,3 triệu đồng/lượng, không đổi ở cả chiều mua và chiều bán so chốt phiên hôm trước.​

​Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 138,2–142,2 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức kết phiên giao dịch hôm qua.

Vàng PNJ niêm yết mua vào ở mức 138,4 triệu đồng/lượng và bán ra mức 141,4 triệu đồng/lượng, đứng im ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết phiên liền trước.

​Cùng ngày, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng miếng mua vào-bán ra ở mức 139,3-142,3 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 138,1-142,1 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

​Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở ngưỡng 138,1-142,1 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.​

​Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 22/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 32,7 USD/ounce so kết phiên hôm trước, xuống mức 4.091 USD/ounce.

Biểu đồ giá vàng thế giới ngày 22/10. (Ảnh: kitco.com)

Giá vàng thế giới hôm nay tiếp tục chịu áp lực giảm khi giá dầu duy trì ở mức cao trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Giá năng lượng neo cao có nguy cơ đẩy mặt bằng giá cả lên, qua đó làm giảm khả năng FED sớm nới lỏng chính sách tiền tệ. Trong trường hợp áp lực lạm phát kéo dài, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể phải duy trì lãi suất ở mức cao lâu hơn dự kiến, thậm chí cân nhắc tăng lãi suất trở lại. Đây là yếu tố bất lợi đối với vàng, tài sản không sinh lãi, bởi chi phí cơ hội nắm giữ kim loại quý có xu hướng tăng khi lãi suất duy trì ở mức cao.

Ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích tại Ngân hàng UBS, cho rằng giá vàng trong ngắn hạn vẫn đang trong giai đoạn tích lũy. Tuy nhiên, đà tăng của kim loại quý này vẫn khó bứt phá khi xung đột tại Trung Đông tiếp tục là yếu tố chi phối thị trường.

Hiện, giới đầu tư đang tập trung theo dõi cuộc họp chính sách của FED dự kiến diễn ra trong hai ngày 27-28/10, cùng báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ dự kiến công bố vào tuần tới. Đây là những dữ liệu quan trọng giúp thị trường đánh giá áp lực lạm phát và định hướng lãi suất của Mỹ.

Hôm nay, chỉ số USD-Index ở mức 101,59 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 5,086%. Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm với chỉ số S&P 500 tăng 0,58%, đạt 7.757,17 điểm; chỉ số Dow Jones tăng 0,69%, đạt 52.856,09 điểm; trong khi đó, chỉ số Nasdaq tăng 1,05%, đạt 26.702,86 điểm. Giá dầu thế giới tăng mạnh, giao dịch quanh mức 110,68 USD/thùng đối với dầu Brent và 98,34 USD/thùng với dầu WTI.