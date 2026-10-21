Giá vàng ngày 21/10: Giảm phiên thứ 3 liên tiếp, chuyên gia dự đoán xu hướng dài hạn

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Tại thị trường trong nước, giá vàng sáng nay tiếp tục giảm cùng chiều giá thế giới. Hiện, giá vàng trong nước đang cao hơn giá thế giới hơn 11 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ ngày 21/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 139,3-142,3 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 10 giờ ngày 21/10.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 138,8 triệu đồng/lượng, bán ra 141,8 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so kết phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 139,2 triệu đồng/lượng và bán ra 142,3 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 138,5-142,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 138,1-142,1 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so kết phiên hôm trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn VRTL 9999 ở ngưỡng 138,1-142,1 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng so kết phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Vàng PNJ hiện mua vào ở mức 138,4 triệu đồng/lượng và bán ra mức 141,4 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9 giờ 30 phút sáng 21/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 25,1 USD/ounce so chốt phiên hôm trước, lên mức 4.114,8 USD/ounce.

Giá vàng giao ngay sáng nay tiếp tục giảm trong bối cảnh lo ngại dai dẳng về lạm phát và thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa.

FED hiện vẫn giữ im lặng trước cuộc họp chính sách sắp tới vào cuối tháng 10. Trước thềm quyết định chính sách của ngân hàng Trung ương Mỹ vào tuần tới, các nhà giao dịch sẽ đặc biệt quan tâm đến tình hình việc làm và những thay đổi trong kỳ vọng lạm phát.

Theo một số chuyên gia giá vàng có thể tăng khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đang đến gần. Nhà đầu tư thường có xu hướng giảm rủi ro chính trị và tìm đến tài sản trú ẩn trong giai đoạn này. Điều này hỗ trợ giá vàng trong những tuần tới, đưa giá lên vùng 4.400-4.500 USD/ounce.

Biểu đồ giá vàng thế giới 3 ngày qua. (Ảnh: kitco.com)

Giá vàng diễn biến theo mô hình tương tự trong 7 tuần liên tiếp: áp lực bán gia tăng trong nửa đầu tuần, sau đó giá phục hồi từ giữa tuần. Dù lực bán mạnh lên trong 3 tuần gần đây, giá kim loại quý này vẫn giữ được vị thế trước ngưỡng kháng cự 4.100 USD/ounce.

Trong báo cáo triển vọng kim loại quý mới nhất, các nhà phân tích hàng hóa tại CIBC Capital Markets đã hạ dự báo giá vàng quý IV/2026 xuống còn 4.500 USD/ounce, giảm 31% so mức ước tính 6.500 USD hồi đầu năm. Ngân hàng Canada này hiện dự kiến ​​giá vàng trung bình sẽ đạt 5.200 USD/ounce vào năm 2027, giảm so dự báo trước đó là 6.500 USD, và 5.500 USD vào năm 2028, so mức ước tính trước đó là 6.000 USD.

Về dài hạn, ngân hàng này dự báo giá vàng trung bình sẽ đạt 4.800 USD/ounce vào năm 2029, 4.500 USD/ounce vào năm 2030 và 4.200 USD/ounce vào năm 2031.

Sáng nay, chỉ số USD-Index tăng nhẹ lên mức 101,78 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức 5,127%; chứng khoán Mỹ khởi sắc, nhà đầu tư quay trở lại mua cổ phiếu công nghệ; giá dầu thế giới tiếp tục tăng, giao dịch quanh mức 110,26 USD/thùng đối với dầu Brent và 99,13 USD/thùng với dầu WTI.