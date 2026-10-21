Giá vàng ngày 21/10: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý trong nước

Giá vàng trong nước đi ngang, giao dịch quanh mức 143,6 triệu đồng. (Ảnh: Vietnam+)

Sáng 21/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,3% xuống 4.125,90 USD/ounce. Giá vàng Mỹ giao tháng 12/2026 cũng chốt phiên giảm 0,4% ở mức 4.142,60 USD/ounce.

Các chuyên gia phân tích tại công ty môi giới đầu tư StoneX nhận định lạm phát và lãi suất là hai yếu tố chính mà vàng đang phải đối đầu ở thời điểm hiện tại. Trong bối cảnh này, trái phiếu kho bạc Mỹ đang tỏ ra ưu thế hơn vàng trong vai trò tài sản trú ẩn an toàn.

Giới chuyên gia cũng cho rằng mốc 4.000 USD/ounce sẽ là ngưỡng hỗ trợ quan trọng cần theo dõi và diễn biến giá vàng thời gian tới sẽ phụ thuộc lớn vào những thông điệp mà Fed đưa ra.

Tại Việt Nam, sáng 21/10, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 139,300-142,300 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 21/10:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý: