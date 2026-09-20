Giá vàng ngày 20/9: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý trong nước

Ảnh minh họa. (Ảnh: Vietnam+)

Theo ông Chris Gaffney, Chủ tịch bộ phận thị trường thế giới của EverBank, việc giá dầu hạ nhiệt giúp giảm áp lực lạm phát, trong khi các nhà đầu tư trước đó đã gia tăng vị thế bán do dự đoán Fed tăng lãi suất sẽ gây áp lực giảm giá vàng. Khi giá vàng đảo chiều, các vị thế bán này nhanh chóng được đóng lại, góp phần thúc đẩy giá tăng.

Tuy nhiên, đà tăng của vàng vẫn chịu sức ép từ đồng USD. Trong phiên 18/9, đồng USD tăng lên mức cao nhất trong hơn bảy tuần, khiến vàng được định giá bằng USD trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác.

Một diễn biến đáng chú ý khác trong phiên 18/9 là Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) nâng lãi suất lên 1,25%, mức cao nhất trong 31 năm. Quyết định này được đưa ra chỉ hai ngày sau khi Fed tăng lãi suất, cho thấy chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn vẫn chịu sức ép từ lạm phát.

Về lý thuyết, lãi suất cao hơn làm giảm sức hấp dẫn của vàng, do kim loại quý này không tạo lợi suất. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed tiếp tục tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 10 tới là 55%. Dù vậy, vàng vẫn phục hồi mạnh trong những phiên cuối tuần.

Tại Việt Nam, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 144,60-147,60 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 20/9:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý: