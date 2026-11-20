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Tại thị trường trong nước, sáng nay, các thương hiệu vàng đồng loạt giảm mạnh giá mua bán các sản phẩm vàng theo diễn biến giá thế giới.

Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ ngày 20/11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 129,2-134,2 triệu đồng/lượng, giảm lần lượt 4 triệu đồng và 2 triệu đồng/lượng so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 9 giờ ngày 20/11.

So mức đỉnh 191,3 triệu đồng/lượng thiết lập ngày 29/1, giá vàng miếng SJC đã giảm tới 57,1 triệu đồng/lượng; những người mua ở mức đỉnh đã lỗ hơn 62 triệu đồng/lượng (tính cả chênh lệch mua-bán).

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 128 triệu đồng/lượng, bán ra 134 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua-bán ở mức 6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 129,2 triệu đồng/lượng và bán ra 134,2 triệu đồng/lượng, giảm lần lượt 4 triệu đồng và 2 triệu đồng/lượng so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 129,8-133,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 129,8-133,8 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng so chốt phiên hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn VRTL 9999 ở ngưỡng 129,2-134,2 triệu đồng/lượng, giảm lần lượt 2,6 triệu đồng và 2 triệu đồng so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán 5 triệu đồng/lượng.

Vàng PNJ hiện mua vào ở mức 127,8 triệu đồng/lượng và bán ra mức 132 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng/lượng so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 4,2 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9 giờ ngày 20/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 180,8 USD/ounce so chốt phiên hôm qua, xuống mức 3.543,3 USD/ounce

Giá vàng thế giới tiếp tục “lao dốc”, giảm phiên thứ 3 liên tiếp khi đồng “bạc xanh” mạnh lên, thị trường ngày càng chắc chắn về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 12 tới và sự sụt giảm mạnh trên thị trường chứng khoán gây áp lực bán tháo lên kim loại quý.

Biểu đồ giá vàng thế giới 3 ngày qua. (Ảnh: kitco.com)

Giá vàng đang ở mức thấp nhất trong vòng hơn 1 năm qua. Hiện, thị trường đặt cược 94% khả năng FED sẽ tăng lãi suất vào tháng 12 tới. Ông Chris Gaffney, Giám đốc Các thị trường thế giới tại EverBank cho biết, biên bản cuộc họp tháng 10 cho thấy gần như toàn bộ quan chức FED đều dự báo lãi suất còn phải tăng, đồng thời các số liệu lạm phát công bố sau đó đều ủng hộ quan điểm tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Nhà phân tích tại American Gold Exchange Jim Wyckoff phân tích thêm rằng thị trường chứng khoán toàn cầu đi xuống có thể kéo theo các lệnh gọi ký quỹ, buộc nhà đầu tư bán vàng khiến kim loại chưa thể dừng đà giảm. Theo ông, cả thị trường vàng lẫn bạc đang chịu áp lực.

Sáng nay, chỉ số USD-Index ở mức 103,85 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ xuống mức 5,012%; chứng khoán Mỹ giảm sâu, làn sóng bán tháo lan rộng ra ngoài nhóm cổ phiếu công nghệ; giá dầu thế giới nhích nhẹ, giao dịch quanh mức 92,28 USD/thùng đối với dầu Brent và 82,80 USD/thùng với dầu WTI.