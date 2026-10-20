Giá vàng ngày 20/10: Giảm tiếp hơn 1 triệu đồng mỗi lượng

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Trong phiên giao dịch hôm nay (20/10), giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước đồng loạt lao dốc. Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá vàng nối dài đà giảm khi áp lực bán chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, giao dịch quanh ngưỡng 4.100 USD/ounce.

Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 20/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 139-142 triệu đồng/lượng, giảm 1,1 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 3 triệu đồng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 10 giờ 30 phút ngày 17/10.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 138,2 triệu đồng/lượng, bán ra 141,2 triệu đồng/lượng, giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).

​Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 139 triệu đồng/lượng và bán ra 142 triệu đồng/lượng, giảm 1,1 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và chiều bán so với chốt phiên hôm trước.​

​Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 138,5-142,5 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức kết phiên giao dịch hôm qua.

Vàng PNJ niêm yết mua vào ở mức 138 triệu đồng/lượng và bán ra mức 141 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên liền trước.

​Cùng ngày, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng miếng mua vào-bán ra ở mức 139-142 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 138-142 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

​Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở ngưỡng 138-142 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.​

​Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 20/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 21 USD/ounce so kết phiên hôm trước, xuống mức 4.143,1 USD/ounce.

Biểu đồ giá vàng thế giới ngày 20/10. (Ảnh: kitco.com)

Giá vàng thế giới tiếp tục chịu áp lực giảm trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ vẫn dai dẳng, làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt và có thể tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới. Triển vọng lãi suất cao kéo dài thúc đẩy lợi suất trái phiếu Mỹ và đồng USD tăng cao, làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ vàng - tài sản không sinh lãi, đồng thời hạn chế sức hấp dẫn của kim loại quý này đối với nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, giá năng lượng neo ở mức cao do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và Đông Âu tiếp tục làm gia tăng áp lực lạm phát, khiến triển vọng chính sách tiền tệ trở nên khó đoán định. Những bất ổn về chính trị, tài chính tại Pháp và một số quốc gia châu Âu cũng góp phần làm gia tăng biến động trên thị trường toàn cầu.

Trong bối cảnh nhà đầu tư thận trọng trước triển vọng lãi suất và các rủi ro kinh tế vĩ mô, giá vàng tiếp tục đối mặt với áp lực điều chỉnh giảm, dù nhu cầu trú ẩn an toàn vẫn có thể tạo lực đỡ cho kim loại quý.

Tâm điểm chú ý của thị trường trong tuần này là các dữ liệu về nhà ở, trợ cấp thất nghiệp, hoạt động kinh doanh và tâm lý người tiêu dùng Mỹ. Các dữ liệu này sẽ cung cấp thêm tín hiệu về xu hướng lạm phát và định hướng lãi suất của FED.

Hôm nay, chỉ số USD-Index ở mức 101,81 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 5,131%. Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ lực bắt đáy cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI); chỉ số Nasdaq tăng 1,11%, đạt 26.430,89 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 0,41%, đạt 7.690,73 điểm; riêng chỉ số Dow Jones giảm phiên này, mất 36,38 điểm, tương đương giảm 0,07%, còn 51.966,03 điểm. Giá dầu thế giới tiếp tục neo cao, giao dịch quanh mức 109,74 USD/thùng đối với dầu Brent và 98,66 USD/thùng với dầu WTI.