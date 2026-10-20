Giá vàng ngày 20/10: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý trong nước

Vàng trang sức bày bán tại Công ty Bảo Tín Mạnh Hải. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Giá vàng giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày 19/10, chịu sức ép từ đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng cao. Trong khi đó, các nhà đầu tư chờ đợi quyết định chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới, với dự báo ngân hàng này sẽ giữ nguyên lãi suất.

Vào lúc 18 giờ 9 phút ngày 19/10 GMT (1 giờ 9 phút sáng 20/10 theo giờ Việt Nam ), giá vàng giao ngay giảm 0,4%, xuống 4.147,87 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 12/2026 tại Mỹ chốt phiên giảm 0,5%, xuống 4.160,10 USD/ounce.

Đồng USD tăng nhẹ khiến vàng được định giá bằng đồng tiền này trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 0,6%.

Ông Ole Hansen, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại ngân hàng Saxo Bank, cho rằng ngưỡng kháng cự quan trọng của giá vàng vẫn ở mức 4.235 USD/ounce, trong khi ngưỡng hỗ trợ tiếp tục nằm dưới 4.100 USD/ounce.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,6%, lên 57,37 USD/ounce. Giá bạch kim tăng 1%, lên 1.646,30 USD/ounce, trong khi giá palladium tăng 0,9%, lên 1.122 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 20/10, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 139-142 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 20/10:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji: