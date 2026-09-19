Giá vàng ngày 19/9: Thế giới tăng mạnh, trong nước đi ngang

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Trong phiên giao dịch hôm nay (19/9), giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước không biến động so với phiên ngày hôm qua. Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá vàng tiếp đà tăng, giao dịch sát ngưỡng 4.400 USD/ounce.

​Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 19/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 144,6-147,6 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 3 triệu đồng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 10 giờ 30 phút ngày 19/9.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 144,1 triệu đồng/lượng, bán ra 147,1 triệu đồng/lượng, không đổi ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).

​Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 144,6 triệu đồng/lượng và bán ra 147,6 triệu đồng/lượng, đứng yên ở cả chiều mua và chiều bán so chốt phiên hôm trước.​

​Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 144-148 triệu đồng/lượng, bằng với mức kết phiên giao dịch hôm qua.

​Vàng PNJ niêm yết mua vào ở mức 144,6 triệu đồng/lượng và bán ra mức 147,6 triệu đồng/lượng, đi ngang ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết phiên liền trước.

​Cùng ngày, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng miếng mua vào-bán ra ở mức 144,6-147,6 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 144,1-148,1 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

​Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở ngưỡng 144,1-148,1 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.​

​Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 19/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 36,7 USD/ounce so kết phiên hôm trước, lên mức 4.377 USD/ounce.

Biểu đồ giá vàng thế giới ngày 19/9. (Ảnh: kitco.com)

Giá vàng tăng mạnh trong phiên cuối tuần nhờ lực cầu bắt đáy của các nhà đầu tư sau đợt điều chỉnh giảm sâu.

Trước đó, giá vàng thế giới chịu áp lực bán mạnh ngay sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) quyết định tăng lãi suất điều hành thêm 0,25 điểm phần trăm, lên mức 3,75-4% và phát tín hiệu sẽ có thêm các đợt tăng lãi suất trong những tháng tới. Diễn biến này kéo đồng USD đi lên và khiến lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng mạnh, gây sức ép đáng kể lên giá vàng.

Bên cạnh lực cầu bắt đáy, giá vàng còn được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn, trong bối cảnh những bất ổn địa chính trị tại Trung Đông làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Hôm nay, chỉ số USD-Index ở mức 100,21 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 5%. Thị trường chứng khoán Mỹ phân hóa mạnh khi chỉ số Dow Jones giảm 95,4 điểm, tương đương giảm 0,18%, còn 51.682,64 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 0,17%, đạt 7.650,5 điểm; trong khi đó, chỉ số Nasdaq tăng 0,39%, đạt 26.522,55 điểm. Giá dầu thế giới neo ở mức cao, giao dịch quanh mức 103,36 USD/thùng đối với dầu Brent và 96,08 USD/thùng với dầu WTI.