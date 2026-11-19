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Trong phiên giao dịch hôm nay (19/11), giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước đồng loạt giảm nửa triệu đồng mỗi lượng. Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá vàng chưa dừng đà “lao dốc”, giao dịch quanh ngưỡng 3.700 USD/ounce.​

Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 19/11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 133,7-136,7 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 3 triệu đồng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 10 giờ 30 phút ngày 19/11.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 132,5 triệu đồng/lượng, bán ra 136,5 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào-bán ra) so kết phiên trước đó.

​Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 133,7 triệu đồng/lượng và bán ra 136,7 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và chiều bán so chốt phiên hôm trước.​

​Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 132,2-136,2 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 132-136 triệu đồng/lượng, giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào và bán ra) so chốt phiên hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn VRTL 9999 ở ngưỡng 132-136 triệu đồng/lượng, giảm 200 nghìn đồng mỗi lượng so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Vàng PNJ hiện mua vào ở mức 129,3 triệu đồng/lượng và bán ra mức 133,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 4,2 triệu đồng/lượng.

​Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 19/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 24,2 USD/ounce so kết phiên hôm trước, xuống mức 3.711,7 USD/ounce.

Biểu đồ giá vàng thế giới ngày 19/11. (Ảnh: kitco.com)

Nguyên nhân chính gây áp lực lên giá vàng hôm nay là do sự mạnh lên của đồng USD. Bởi kim loại quý này được định giá bằng USD nên khi đồng bạc xanh tăng giá sẽ khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, từ đó làm giảm nhu cầu đối với vàng.

Ngày 18/11, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Christopher Waller kêu gọi đẩy mạnh các biện pháp kiểm soát lạm phát, đồng thời cho rằng cơ quan này có thể cần tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 12 hoặc phát tín hiệu về lộ trình nâng lãi suất mạnh hơn trong năm 2027 nhằm đưa lạm phát về mục tiêu 2%.

Quan điểm cứng rắn của ông Waller đã làm gia tăng lo ngại về khả năng FED tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong thời gian tới. Triển vọng lãi suất duy trì ở mức cao khiến chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng tăng lên, qua đó tạo thêm áp lực lên giá và hạn chế sức hấp dẫn của kim loại quý này.

Một yếu tố khác gây sức ép lên vàng là sự dịch chuyển dòng tiền trú ẩn sang đồng USD. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán biến động mạnh và căng thẳng Mỹ-Iran có dấu hiệu leo thang, nhà đầu tư có xu hướng ưu tiên nắm giữ đồng USD và tiền mặt thay vì vàng. Bên cạnh đó, hoạt động bán vàng để bù đắp các khoản thua lỗ trên thị trường chứng khoán cũng có thể gia tăng áp lực giảm giá đối với kim loại quý.

Hôm nay, chỉ số USD-Index ở mức 103,94 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 5,060%. Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm điểm trước làn sóng bán tháo từ nhóm cổ phiếu công nghệ. Giá dầu thế giới giảm do dư thừa nguồn cung, giao dịch quanh mức 92,05 USD/thùng đối với dầu Brent và 82,14 USD/thùng với dầu WTI.