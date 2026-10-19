Giá vàng ngày 19/10: Vàng miếng SJC giảm 500.000 đồng/lượng phiên đầu tuần

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Tại thị trường trong nước, các thương hiệu hầu hết điều chỉnh giảm giá vàng dù giá vàng thế giới phục hồi. Hiện, giá vàng trong nước đang cao hơn giá thế giới hơn 10 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Cụ thể, tại thời điểm 14 giờ ngày 19/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 140,1-143,1 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 14 giờ ngày 19/10.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 139,3 triệu đồng/lượng, bán ra 142,3 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so kết phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 140,1 triệu đồng/lượng và bán ra 143,1 triệu đồng/lượng, giảm nửa triệu đồng so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 139,1-143,1 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 139,1-143,1 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so kết phiên hôm trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn VRTL 9999 ở ngưỡng 138,7-142,7 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng so kết phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Vàng PNJ hiện mua vào ở mức 139,4 triệu đồng/lượng và bán ra mức 142,4 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Tính đến 15 giờ ngày 19/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 5,7 USD/ounce so chốt phiên hôm trước, lên mức 4.169,8 USD/ounce.

Giá vàng phục hồi trong bối cảnh dữ liệu kinh tế Mỹ tiếp tục cho thấy áp lực lạm phát còn dai dẳng và kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (FED) tăng lãi suất vào tháng 10 giảm.

Nhiều chuyên gia dự báo về trung hạn, giá vàng vẫn trong xu hướng tăng vì các ngân hàng trung ương trên thế giới tiếp tục mua vàng.

Biểu đồ giá vàng thế giới 3 ngày qua. (Ảnh: kitco.com)

Tuần này, 12 nhà phân tích Phố Wall (Wall Street) đã tham gia Khảo sát vàng hằng tuần của Kitco News. Trong đó, 4 chuyên gia (tương đương 33%) dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần; chỉ có 2 người (17%) cho rằng kim loại quý này sẽ giảm giá; 6 nhà phân tích còn lại (50%) tin vào kịch bản đi ngang.

Trong khi đó, 139 nhà đầu tư nhỏ lẻ đã tham gia cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco News, đa số nhà đầu tư đang nghiêng về quan điểm giảm giá sau khi giá vàng một lần nữa chạm mốc 4.200 USD/ounce. 60 nhà đầu tư nhỏ lẻ (43%) tin tưởng giá vàng sẽ tăng trong tuần này; 63 người khác (45%) dự báo kim loại quý này sẽ giảm giá; 16 nhà đầu tư còn lại (12%) đưa ra quan điểm trung lập.

Sáng nay, chỉ số USD-Index giảm nhẹ xuống mức 101,84 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức 5,073%; chứng khoán Mỹ chịu áp lực bán tháo, cổ phiếu AI tiếp tục bị xả; giá dầu thế giới giảm sau đợt tăng mạnh tuần trước, giao dịch quanh mức 108,36 USD/thùng đối với dầu Brent và 97,88 USD/thùng với dầu WTI.