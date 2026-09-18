Giá vàng ngày 18/9: Vàng miếng, vàng nhẫn bật tăng cả triệu đồng/lượng

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Sáng nay, giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng mạnh sau khi chịu áp lực từ việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất.

Tại thị trường trong nước, giá vàng các thương hiệu đồng loạt tăng hơn 1 triệu đồng/lượng. Hiện, giá vàng miếng trong nước đang cao hơn giá thế giới khoảng gần 8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ 30 phút ngày 18/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 144-147 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng so chốt phiên hôm qua. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 143,5 triệu đồng/lượng, bán ra 146,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng so kết phiên hôm qua. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 144 triệu đồng/lượng và bán ra 147 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 143,8-147,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 143,8-147,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng so cuối hôm trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở ngưỡng 143,8-147,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng so kết phiên hôm qua. Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Vàng PNJ hiện mua vào ở mức 144 triệu đồng/lượng và bán ra mức 147 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9 giờ sáng 18/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 84,3 USD/ounce so chốt phiên hôm trước, lên mức 4.347,3 USD/ounce.

Giá vàng thế giới sáng nay bật tăng mạnh khi đồng USD suy yếu, giá dầu thô giảm mạnh và lợi suất trái phiếu kho bạc “hạ nhiệt”, giúp kim loại quý này phục hồi trở lại sau áp lực từ việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) lần đầu tăng lãi suất sau hơn 3 năm.

Biểu đồ giá vàng thế giới 3 ngày qua. (Ảnh: kitco.com)

Vừa qua, ngày 16 tháng 9, FED đã nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, lên mức 3,75%-4,00%. Động thái thắt chặt chính sách tiền tệ của FED diễn ra trong bối cảnh lạm phát vẫn duy trì ở mức cao hơn mục tiêu 2% của ngân hàng Trung ương Mỹ. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,4% trong tháng 8 và 3,4% trong 12 tháng qua, trong khi lạm phát lõi tăng 2,4% so cùng kỳ năm ngoái.

Ông Jeff Sarti, Giám đốc điều hành của Công ty Morton Wealth cho rằng, FED đang đi đúng hướng bằng cách thắt chặt chính sách tiền tệ, cơ quan này đang đối mặt với nhiệm vụ khó khăn vì nền kinh tế và hệ thống tài chính Mỹ đang gánh khoản nợ lớn hơn đáng kể so các chu kỳ lạm phát trước đây.

Chuyên gia quản lý quỹ này cho biết, nếu lựa chọn giữa việc mua vàng và đầu tư vào trái phiếu 10 năm, ông sẽ chọn vàng ngay lập tức.

Ông Jeff Sarti giải thích rằng trong bối cảnh lạm phát dai dẳng và bất ổn kinh tế ngày càng gia tăng, lợi nhuận 5% trong 10 năm tới không hấp dẫn.

Theo ông, vàng là một loại bảo hiểm còn trái phiếu kho bạc 10 năm là một công cụ sinh lời, vì vậy việc bảo đảm lợi suất 5% trong 10 năm sẽ không mang lại nhiều sự bảo vệ nếu lạm phát vẫn ở mức cao, biến động tiền tệ gia tăng hoặc niềm tin vào chính sách tài khóa của Mỹ suy giảm.

Sáng nay, chỉ số USD-Index giảm nhẹ xuống mức 100,24 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức 4,939%; chứng khoán Mỹ phục hồi sau áp lực từ việc FED tăng lãi suất; giá dầu thế giới “hạ nhiệt” sau thông tin Saudi Arabia tìm được phương án đưa thêm dầu thô ra thị trường, giao dịch quanh mức 103,95 USD/thùng đối với dầu Brent và 96,32 USD/thùng với dầu WTI.