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Tại thị trường trong nước, sáng nay, các thương hiệu vàng đồng loạt giảm giá mua bán các sản phẩm vàng theo giá thế giới. Giá vàng miếng SJC giảm 500.000 đồng/lượng, đặc biệt, vàng PNJ giảm sâu nhất với mức giảm 2,2 triệu đồng/lượng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 10 giờ ngày 18/11.

Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ ngày 18/11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 134,2-137,2 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 133 triệu đồng/lượng, bán ra 137 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua-bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 134,2 triệu đồng/lượng và bán ra 137,2 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 133-137 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 133-137 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng so chốt phiên hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn VRTL 9999 ở ngưỡng 133-137,2 triệu đồng/lượng, không đổi so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán 4,2 triệu đồng/lượng.

Vàng PNJ hiện mua vào ở mức 130,8 triệu đồng/lượng và bán ra mức 135 triệu đồng/lượng, giảm 2,2 triệu đồng/lượng so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 4,2 triệu đồng/lượng.

Tính đến 10 giờ ngày 18/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 60,1 USD/ounce so chốt phiên hôm qua, xuống mức 3.795,4 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh sáng nay trong bối cảnh đồng “bạc xanh” mạnh lên cùng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục tăng lãi suất.

Mới đây, Bộ Thương mại Mỹ cho biết, doanh số bán lẻ tháng 10 tăng 0,2% so tháng trước, phù hợp dự báo, sau khi tăng 0,8% trong tháng 9, đặc biệt, doanh số bán lẻ nhóm loại trừ ô-tô tăng 0,6%, cao hơn mức dự báo 0,4%. Dữ liệu cho thấy sức chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ vẫn khá vững chắc, làm giảm khả năng FED nới lỏng chính sách tiền tệ.

Biểu đồ giá vàng thế giới 3 ngày qua. (Ảnh: kitco.com)

Thị trường hiện đặt cược gần như tuyệt đối vào khả năng FED tăng lãi suất trong tháng 12 tới. Môi trường lãi suất cao làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng, đồng thời thúc đẩy dòng tiền dịch chuyển sang các tài sản sinh lợi suất.

Theo một số chuyên gia, nếu đồng USD tiếp tục tăng mạnh, giá vàng có thể mất thêm 400-500 USD/ounce trước khi tìm được vùng hỗ trợ đáng kể tiếp theo.

Đồng USD mạnh lên, lãi suất tăng và làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ, tất cả đang gây sức ép lên giá vàng.

Ông Daniel Pavilonis thuộc StoneX Group đưa ra kịch bản bi quan rằng, giá vàng có khả năng lùi về 3.200 USD/ounce nếu FED tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm.

Trong khi đó, Chủ tịch Tập đoàn tài chính Adrian Day Asset Management Adrian cho rằng thời gian tới, kim loại quý có thể chỉ phục hồi ngắn hạn, khó duy trì trên 4.000 USD/ounce.

Sáng nay, chỉ số USD-Index ở mức 103,61 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ xuống mức 5,085%; chứng khoán Mỹ giảm mạnh vì cổ phiếu công nghệ tiếp tục bị xả; giá dầu thế giới nhích nhẹ, giao dịch quanh mức 92,60 USD/thùng đối với dầu Brent và 83,68 USD/thùng với dầu WTI.