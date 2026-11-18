Vàng bày bán tại Công ty vàng Bảo tín Minh Châu. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Giá vàng vẫn giao dịch gần mức đáy một năm trong phiên giao dịch 17/11 khi sự mạnh lên của đồng USD cùng lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cao gây áp lực lên nhu cầu đối với vàng.

Vào lúc 18 giờ 22 phút GMT (tức 1 giờ 22 phút ngày 18/11 theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,07%, xuống 3.853,36 USD/ounce, chỉ nhỉnh hơn một chút so với mức thấp nhất trong 13 tháng là 3.830,74 USD/ounce ghi nhận trong phiên trước đó. Giá vàng giao tháng 12/2026 chốt phiên tăng 0,2%, đạt 3.864,20 USD/ounce.

Bà Terri-Leigh Bennett, Giám đốc vận hành của công ty CMS Prime, cho rằng một tài sản không có lợi suất như vàng khó có thể cạnh tranh khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ neo quanh mức 5,14% và đồng bạc xanh vừa chạm đỉnh mới trong 19 tháng.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,7%, lên mức 47,36 USD/ounce, còn giá bạch kim giao ngay giảm 1,4% xuống còn 1.428,80 USD/ounce.

Tại Việt Nam, sáng 18/11, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 134,7-137,7 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 18/11:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji: