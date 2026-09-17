Giá vàng ngày 17/9: Vàng SJC giảm mạnh theo giá thế giới

(Ảnh: ĐĂNG ANH)

Trong phiên giao dịch hôm nay (17/9), giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước đồng loạt giảm 300-700 nghìn đồng mỗi lượng. Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá vàng chịu áp lực bán mạnh, giao dịch quanh ngưỡng 4.200 USD/ounce.​

​Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 17/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 142,8-145,8 triệu đồng/lượng, giảm 700 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 3 triệu đồng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 10 giờ 30 phút ngày 17/9.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 142,3 triệu đồng/lượng, bán ra 145,3 triệu đồng/lượng, giảm 700 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).

​Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 142,8 triệu đồng/lượng và bán ra 145,8 triệu đồng/lượng, giảm 700 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và chiều bán so chốt phiên hôm trước.​

​Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 142,5-146,5 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so mức kết phiên giao dịch hôm qua.

​Vàng PNJ niêm yết mua vào ở mức 142,8 triệu đồng/lượng và bán ra mức 145,8 triệu đồng/lượng, giảm 700 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết phiên liền trước.

​Cùng ngày, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng miếng mua vào-bán ra ở mức 142,8-145,8 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 142,7-146,7 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

​Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở ngưỡng 142,7-146,7 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.​

​Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 17/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 29,9 USD/ounce so kết phiên hôm trước, xuống mức 4.263 USD/ounce.

Biểu đồ giá vàng thế giới ngày 17/9. (Ảnh: kitco.com)

Giá vàng thế giới chịu áp lực bán mạnh ngay sau quyết định tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) lần đầu tiên trong hơn 3 năm trở lại đây.

Rạng sáng 17/9 (giờ Việt Nam), FED công bố quyết định tăng lãi suất điều hành thêm 0,25 điểm phần trăm, lên mức 3,75-4%. FED cho biết, lạm phát vẫn ở mức cao và việc tăng lãi suất nhằm hỗ trợ đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% nhanh hơn.

Diễn biến này kéo đồng USD đi lên và khiến lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng mạnh. Do vàng được định giá bằng USD, đồng USD mạnh lên khiến kim loại quý trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác. Đồng thời, lợi suất trái phiếu cao hơn cũng làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng - tài sản không sinh lời. Những yếu tố này gây sức ép đáng kể lên giá vàng.

Hôm nay, chỉ số USD-Index tăng lên mức 100,31 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 5%. Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm với chỉ số Dow Jones mất 631,21 điểm, tương đương giảm 1,21%, còn 51.461,9 điểm; chỉ số S&P 500 giảm 0,45%, còn 7.551,81 điểm; trong khi đó, chỉ số Nasdaq trượt 0,01%, còn 25.978,42 điểm. Giá dầu thế giới tiếp tục neo ở mức cao, giao dịch quanh mức 105,77 USD/thùng đối với dầu Brent và 102,24 USD/thùng với dầu WTI.