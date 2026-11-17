Ảnh: THÀNH ĐẠT

Trong phiên giao dịch hôm nay (17/11), giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước đảo chiều đi lên. Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá vàng lấy lại đà tăng sau chuỗi giảm sâu.

Cụ thể, tại thời điểm 11 giờ 30 phút ngày 17/11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 134,7-137,7 triệu đồng/lượng, tăng 200 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 3 triệu đồng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 11 giờ 30 phút ngày 17/11.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 133,5 triệu đồng/lượng, bán ra 137,5 triệu đồng/lượng, tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào-bán ra) so kết phiên trước đó.

​Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 134,7 triệu đồng/lượng và bán ra 137,7 triệu đồng/lượng, tăng 200 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và chiều bán so chốt phiên hôm trước.​

​Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 133,2-137,2 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 133,3-137,3 triệu đồng/lượng, giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào và bán ra) so chốt phiên hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn VRTL 9999 ở ngưỡng 133,5-137,5 triệu đồng/lượng, tăng 200 nghìn đồng mỗi lượng so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Vàng PNJ hiện mua vào ở mức 132,4 triệu đồng/lượng và bán ra mức 136,6 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 4,2 triệu đồng/lượng.

​Tính đến 11 giờ 30 phút ngày 17/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 9,3 USD/ounce so kết phiên hôm trước, lên mức 3.873,7 USD/ounce.

Biểu đồ giá vàng thế giới ngày 17/11. (Ảnh: kitco.com)

Giá vàng thế giới hôm nay phục hồi nhờ lực mua bắt đáy của nhà đầu tư sau khi giảm xuống 3.830,74 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2025.

Tuy nhiên, thị trường vẫn chịu sức ép từ lo ngại lạm phát Mỹ dai dẳng, đồng USD mạnh lên, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ và làn sóng bán tháo trên thị trường chứng khoán.

Theo ông Jesse Colombo, chuyên gia phân tích kim loại quý độc lập, nhà sáng lập BubbleBubble Report, giá vàng đang chịu áp lực giảm trước đà tăng của đồng USD, lãi suất và làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ. Ông cảnh báo, nếu mốc hỗ trợ quan trọng 3.900 USD/ounce bị phá vỡ, giá vàng có thể giảm xuống vùng 3.400-3.500 USD/ounce, tương đương mức giảm thêm 400-500 USD/ounce.

Ông Colombo nhấn mạnh rằng, vùng 3.900 USD/ounce từng nhiều lần giúp giá vàng phục hồi sau các đợt bán tháo. Tuy nhiên, kim loại quý hiện đang quay lại kiểm định ngưỡng này. Trong khi đó, chỉ số USD Index đã vượt 102-103 điểm và duy trì xu hướng tăng, tiếp tục gây sức ép lên thị trường vàng.

Hôm nay, chỉ số USD-Index ở mức 103,49 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 5,129%. Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh do áp lực bán tháo lan rộng từ nhóm cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI), dẫn đầu là sự sụt giảm của cổ phiếu Nvidia. Giá dầu thế giới giảm, giao dịch quanh mức 91,61 USD/thùng đối với dầu Brent và 94,95 USD/thùng với dầu WTI.