Giá vàng ngày 17/10: Trong nước, thế giới cùng đảo chiều giảm nhẹ

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Trong phiên giao dịch hôm nay (17/10), giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước giảm nhẹ sau phiên phục hồi hôm qua. Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá vàng cũng đánh mất đà tăng, giao dịch trên ngưỡng 4.100 USD/ounce.

Cụ thể, tại thời điểm 11 giờ 30 phút ngày 17/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 140,6-143,6 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 3 triệu đồng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 11 giờ 30 phút ngày 17/10.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 140,1 triệu đồng/lượng, bán ra 143,1 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).

​Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 140,6 triệu đồng/lượng và bán ra 143,6 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và chiều bán so với chốt phiên hôm trước.​

​Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 139,2-143,2 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức kết phiên giao dịch hôm qua.

Vàng PNJ niêm yết mua vào ở mức 140,1 triệu đồng/lượng và bán ra mức 143,1 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên liền trước.

​Cùng ngày, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng miếng mua vào-bán ra ở mức 140,6-143,6 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 139,2-143,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

​Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở ngưỡng 138,4-142,4 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.​

​Tính đến 11 giờ 30 phút ngày 17/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 5,7 USD/ounce so kết phiên hôm trước, xuống mức 4.164,1 USD/ounce.

Biểu đồ giá vàng thế giới ngày 17/10. (Ảnh: kitco.com)

Giá vàng thế giới đang chịu áp lực giảm trước loạt yếu tố bất lợi, trong đó nổi bật là các báo cáo lạm phát tháng 9 của Mỹ cao hơn dự báo, triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất và giá dầu tiếp tục đi lên trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của CME Group, phần lớn nhà giao dịch dự báo FED sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 10. Tuy nhiên, thị trường vẫn đặt cược khoảng 90% vào khả năng FED tăng lãi suất trong tháng 12. Lãi suất tăng làm suy yếu nhu cầu đầu tư vàng khi dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các tài sản sinh lời như trái phiếu và tiền gửi.

Về triển vọng giá vàng trong thời gian tới, ông Hamad Hussain, chuyên gia kinh tế về khí hậu và hàng hóa tại Capital Economics, dự báo giá vàng có thể giảm nhẹ trong những tháng cuối năm nếu FED tiếp tục nâng lãi suất.

Trong khi đó, Jefferies, Công ty Dịch vụ tài chính và Ngân hàng đầu tư của Mỹ, nhận định giá vàng có thể tiếp tục biến động trong ngắn hạn do lãi suất thực tăng. Trước những diễn biến này, Jefferies đã hạ dự báo giá vàng trong quý IV xuống còn 4.400 USD/ounce, so với mức dự báo trước đó là 4.600 USD/ounce.

Hôm nay, chỉ số USD-Index ở mức 101,77 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 5,081%. Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm với chỉ số S&P 500 giảm 1,09%, còn 7.659,44 điểm; chỉ số Nasdaq sụt 2,14%, còn 26.140,03 điểm và chỉ số Dow Jones giảm 0,34%, còn 52.002,41 điểm. Giá dầu thế giới tăng mạnh, giao dịch quanh mức 109,94 USD/thùng đối với dầu Brent và 99,02 USD/thùng với dầu WTI.