Giá vàng ngày 16/11: Trong nước đứng yên, thế giới giảm

(Ảnh minh họa: NGỌC BÍCH)

Trong phiên giao dịch hôm nay (16/11), giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu đứng yên so kết phiên tuần trước.

Cụ thể, tại thời điểm 11 giờ ngày 16/11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 134,5-137,5 triệu đồng/lượng, không đổi so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 9 giờ ngày 16/11.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 133,3 triệu đồng/lượng, bán ra 137,3 triệu đồng/lượng, không đổi so kết phiên trước đó.

Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 134,5 triệu đồng/lượng và bán ra 137,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 133,5-137,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 133,8-137,8 triệu đồng/lượng, đứng yên so chốt phiên hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn VRTL 9999 ở ngưỡng 133,8-137,8 triệu đồng/lượng, không đổi so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Vàng PNJ hiện mua vào ở mức 132,7 triệu đồng/lượng và bán ra mức 136,9 triệu đồng/lượng, không đổi so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 4,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới sáng nay 16/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.867,9 USD/ounce, giảm 15,5 USD/ounce.

Biểu đồ giá vàng thế giới 3 ngày qua. (Ảnh: kitco.com)

Giá vàng thế giới sáng nay tiếp tục giảm, tâm điểm chú ý của giới đầu tư toàn cầu đổ dồn về nền kinh tế Mỹ với loạt chỉ báo vĩ mô quan trọng bao trùm các lĩnh vực tiêu dùng, sản xuất, bất động sản và việc làm. Theo các chuyên gia, biên bản cuộc họp chính sách tháng 10 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) chuẩn bị được công bố sẽ đóng vai trò kim chỉ nam định hình kỳ vọng lãi suất, qua đó trực tiếp điều tiết quỹ đạo của thị trường kim loại quý.

Đánh giá về triển vọng thị trường trong bối cảnh hiện tại Nhà môi giới hàng hóa cấp cao tại StoneX Group Daniel Pavilonis đưa ra góc nhìn bi quan khi nhận định cán cân rủi ro đối với giá vàng đang nghiêng mạnh về chiều giảm.

Theo vị chuyên gia này, biểu đồ kỹ thuật của vàng đang phát đi hàng loạt tín hiệu tiêu cực, cộng hưởng cùng đà leo dốc của đồng bạc xanh khiến sức ép điều chỉnh ngày càng đè nặng.

Sáng nay, chỉ số USD-Index ở mức 103,44 điểm; lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng nhẹ lên mức 5,147%; chứng khoán Mỹ nhích tăng sau tuần giảm điểm; giá dầu thế giới có xu hướng giảm, giao dịch quanh mức 95,29 USD/thùng đối với dầu Brent và 88,30 USD/thùng với dầu WTI.