Giá vàng ngày 16/10: Trong nước đi ngang dù thế giới tăng

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Tại thị trường trong nước, sáng nay, các thương hiệu vàng giữ nguyên giá mua-bán so chốt phiên hôm qua dù giá vàng thế giới phục hồi.

Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ sáng 16/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 140,3-143,3 triệu đồng/lượng, đứng yên so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 9 giờ sáng 16/10.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 139,8 triệu đồng/lượng, bán ra 142,8 triệu đồng/lượng, không đổi so kết phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 140,3 triệu đồng/lượng và bán ra 143,3 triệu đồng/lượng, không đổi so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 139-143 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 139-143 triệu đồng/lượng, đứng yên so kết phiên hôm trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn VRTL 9999 ở ngưỡng 138,2-142,2 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so kết phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Vàng PNJ hiện mua vào ở mức 139,8 triệu đồng/lượng và bán ra mức 142,8 triệu đồng/lượng, không đổi so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Hiện, giá vàng trong nước đang cao hơn giá thế giới khoảng 11 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Tính đến 8 giờ 30 phút sáng 16/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 44,2 USD/ounce so chốt phiên hôm trước, lên mức 4.148,7 USD/ounce.

Giá vàng giao ngay thế giới tăng trở lại do lợi suất trái phiếu kho bạc giảm, đồng USD yếu hơn và nhu cầu trú ẩn an toàn phục hồi.

Theo các chuyên gia, căng thẳng địa chính trị và tác động của chúng đến giá dầu, cũng như kỳ vọng của nhà đầu tư về lạm phát và định hướng lãi suất tương lai của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vẫn là những yếu tố then chốt ảnh hưởng đến biến động ngắn hạn của giá vàng.

Biểu đồ giá vàng thế giới 3 ngày qua. (Ảnh: kitco.com)

Ông Ryan McKay, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại TD Securities cho biết, giá vàng chưa thể vượt ngưỡng kháng cự 4.200 USD/ounce khiến các quỹ đầu cơ bán tháo đã gây trở ngại cho giá kim loại quý thời gian qua.

Các chuyên gia tại TD Securities nhận định, FED sẽ không tăng lãi suất ngay trong tháng 10 này. Cơ quan này cho rằng, lạm phát dai dẳng có thể khiến lãi suất duy trì ở mức cao lâu hơn; ngoài, dữ liệu kinh tế mạnh hơn cũng làm gia tăng khả năng FED tiếp tục thắt chặt chính sách trong thời gian tới, gây trở ngại cho kim loại quý.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc đang tận dụng lợi thế giá vàng thấp hơn để tăng cường mua vàng trong suốt quý III và tháng 9.

Theo ông Ray Jia, trưởng bộ phận nghiên cứu về Trung Quốc tại Hội đồng Vàng thế giới (WGC), Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã bổ sung 23 tấn vàng vào kho dự trữ trong tháng 9 vừa qua, trong khi các quỹ ETF vàng của nước này ghi nhận dòng vốn chảy vào mạnh mẽ trong tháng trước, khép lại một quý tích cực.

Các kỳ nghỉ lễ và lễ hội gần đây cũng khiến nhu cầu về đồ trang sức, vàng thỏi và tiền xu tăng lên tại nền kinh tế số 2 thế giới khi giá cả giảm bớt, ông Ray Jia cho biết thêm.

Sáng nay, chỉ số USD-Index giảm nhẹ xuống mức 102,05 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 0,1 điểm xuống mức 5,082%; chứng khoán Mỹ tăng điểm dù cổ phiếu AI bị bán mạnh; giá dầu thế giới giảm, giao dịch quanh mức 105,60 USD/thùng đối với dầu Brent và 96,01 USD/thùng với dầu WTI.