Giá vàng ngày 15/11: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý trong nước

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Thị trường vàng trong nước tuần qua diễn biến với những phiên giao dịch đầy biến động, xu hướng chủ đạo là giảm giá. Sau nhịp tăng vào đầu tuần, giá vàng miếng SJC liên tục được điều chỉnh đi xuống.

Xu hướng giảm tiếp tục duy trì, sáng 13/11, giá vàng SJC giảm thêm 1 triệu đồng/lượng, xuống còn 135-138 triệu đồng/lượng. Sang ngày 14/11, giá vàng tiếp tục giảm 500.000 đồng/lượng, được niêm yết ở mức 134,5-137,5 triệu đồng/lượng.

Như vậy, so với mức giá đầu phiên sáng 9/11, giá vàng SJC chiều bán ra đã giảm tổng cộng 4,5 triệu đồng/lượng, từ 142 triệu đồng xuống 137,5 triệu đồng/lượng. Nếu so với mức giá bán ra cao nhất được ghi nhận trong ngày 9/11, mức giảm cũng lên tới 4,5 triệu đồng/lượng. Diễn biến này phản ánh rõ áp lực điều chỉnh đang chi phối thị trường vàng trong nước.

Giá vàng thế giới đã giảm khoảng 4,5% trong tuần, bất chấp nhịp hồi phục nhẹ vào cuối tuần. Mức phục hồi khiêm tốn không đủ bù đắp các phiên giảm sâu trước đó.

Thực tế, lãi suất cao thường gây bất lợi cho vàng do kim loại quý không mang lại lợi suất như các tài sản sinh lời khác. Khi lợi suất trái phiếu và đồng USD tăng, sức hấp dẫn của vàng đối với nhà đầu tư có xu hướng suy giảm.

Tại Việt Nam, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 134,50-137,50 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 15/11:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý: