Giá vàng ngày 15/10: Thế giới lấy lại đà tăng, trong nước đi ngang

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Trong phiên giao dịch hôm nay (15/10), giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước đi ngang so với phiên trước đó. Trên thị trường quốc tế, giá vàng đảo chiều đi lên, giao dịch quanh ngưỡng 4.100 USD/ounce.

Cụ thể, tại thời điểm 12 giờ 30 phút ngày 15/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 140,3-143,3 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 3 triệu đồng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 12 giờ 30 phút ngày 15/10.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 139,8 triệu đồng/lượng, bán ra 142,8 triệu đồng/lượng, đứng yên ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).

​Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 140,3 triệu đồng/lượng và bán ra 143,3 triệu đồng/lượng, không đổi ở cả chiều mua và chiều bán so chốt phiên hôm trước.​

​Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 139-143 triệu đồng/lượng, bằng với mức kết phiên giao dịch hôm qua.

​Vàng PNJ niêm yết mua vào ở mức 139,8 triệu đồng/lượng và bán ra mức 142,8 triệu đồng/lượng, đứng im ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết phiên liền trước.

​Cùng ngày, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng miếng mua vào-bán ra ở mức 140,3-143,3 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K cũng giao dịch ở ngưỡng 139-143 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

​Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở ngưỡng 138,6-142,6 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.​

​Tính đến 12 giờ 30 phút ngày 15/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 36,3 USD/ounce so kết phiên hôm trước, lên mức 4.140,8 USD/ounce.

Biểu đồ giá vàng thế giới ngày 15/10. (Ảnh: kitco.com)

Thị trường vàng được hỗ trợ bởi lực mua bắt đáy khi giá kim loại quý này xuống gần ngưỡng 4.000 USD.

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 14/10 do áp lực bán gia tăng sau khi Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 cao hơn dự báo.

Cụ thể, chỉ số CPI tháng 9 tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức dự báo 3,6%. Trong khi đó, chỉ số CPI lõi, không tính giá thực phẩm và năng lượng, tăng 0,3% so với tháng trước và 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Những số liệu này làm dấy lên lo ngại lạm phát vẫn dai dẳng, có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt hoặc tiếp tục nâng lãi suất nhằm kiểm soát đà tăng của giá cả.

Triển vọng lãi suất duy trì ở mức cao sẽ đẩy chỉ số DXY (sức mạnh đồng USD) và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi lên, gây sức ép lên vàng do làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ một tài sản không sinh lời.

Hôm nay, chỉ số USD-Index ở mức 102,08 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 5,102%. Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm với chỉ số S&P 500 giảm 1,11%, còn 7.718,94 điểm; chỉ số Nasdaq sụt 1,88%, còn 26.692,87 điểm; trong khi đó, chỉ số Dow Jones giảm 0,09%, còn 51.621,48 điểm. Giá dầu thế giới duy trì ở mức cao, giao dịch quanh mức 104,42 USD/thùng đối với dầu Brent và 94,07 USD/thùng với dầu WTI.