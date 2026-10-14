Giá vàng ngày 14/10: Giảm mạnh cả triệu đồng/lượng

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Tại thị trường trong nước, sáng nay, các thương hiệu đồng loạt giảm giá bán các sản phẩm vàng theo diễn biến giá thế giới. Hiện, giá bán vàng miếng, vàng nhẫn đang dao động trong khoảng từ 142,8-143,3 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ sáng 14/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 140,3-143,3 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 9 giờ sáng 14/10.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 139,8 triệu đồng/lượng, bán ra 142,8 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng so kết phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 140,3 triệu đồng/lượng và bán ra 143,3 triệu đồng/lượng, không đổi so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 139-143 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 139-143 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng so kết phiên hôm trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn VRTL 9999 ở ngưỡng 139,8-142,8 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 500.000 đồng/lượng (bán ra) so kết phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Vàng PNJ hiện mua vào ở mức 139,8 triệu đồng/lượng và bán ra mức 142,8 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9 giờ sáng 14/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 15,3 USD/ounce so chốt phiên hôm trước, xuống mức 4.155,5 USD/ounce.

Giá vàng thế giới giao ngay sáng nay giảm khi các nhà đầu tư giảm bớt lượng vàng nắm giữ trước báo cáo lạm phát của Mỹ, lợi suất trái phiếu kho bạc và khả năng tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vào tháng 12 vẫn ở mức cao.

Biểu đồ giá vàng thế giới 3 ngày qua. (Ảnh: kitco.com)

Theo một số chuyên gia, giá vàng đang chịu áp lực bán khi đồng USD tiến gần mức cao nhất trong 1,5 năm. Ngoài ra, căng thẳng địa chính trị leo thang tại Trung Đông tiếp tục khiến các nhà đầu tư thận trọng.

Hiện thị trường đang tập trung chờ đợi các chỉ số CPI tháng 9 và PPI tháng 9 sẽ được công bố trong hôm nay và ngày mai, giá nhập khẩu và xuất khẩu vào thứ Sáu và phát biểu của Chủ tịch FED Kevin Warsh vào cuối tuần này.

CPI giảm sẽ làm giảm áp lực lên lãi suất thực và đồng USD, từ đó hỗ trợ giá vàng; ngược lại chỉ số CPI cao sẽ gây khó cho kim loại quý (tài sản không đem lại lợi suất) khi khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 gia tăng.

Theo công cụ theo dõi lãi suất FEDWatch của CME Group, các nhà giao dịch đánh giá khả năng FED tăng lãi suất trong tháng 10 ở mức 19% và xác suất tăng lãi suất vào tháng 12 lên tới 88%.

Sáng nay, chỉ số USD-Index giảm nhẹ xuống mức 102,13 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục neo ở mức 5,219%; chứng khoán Mỹ giảm điểm khi chịu sức ép từ cổ phiếu công nghệ; giá dầu thế giới tăng, giao dịch quanh mức 106,85 USD/thùng đối với dầu Brent và 95,22 USD/thùng với dầu WTI.