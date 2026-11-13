Giá vàng ngày 13/11: Vàng miếng SJC 'lao dốc' phiên thứ 4 liên tiếp

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Tại thị trường trong nước, sáng nay, giá vàng các thương hiệu tiếp tục giảm phiên thứ 4 liên tiếp. Hiện giá vàng trong nước đang cao hơn thế giới khoảng 13 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ ngày 13/11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 135-138 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 9 giờ ngày 13/11.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 133,8 triệu đồng/lượng, bán ra 137,8 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 135 triệu đồng/lượng và bán ra 138 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 133,5-137,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 134-138 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng so chốt phiên hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn VRTL 9999 ở ngưỡng 134-138 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Vàng PNJ hiện mua vào ở mức 133,2 triệu đồng/lượng và bán ra mức 137,4 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 4,2 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9 giờ ngày 13/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 75,7 USD/ounce so chốt phiên hôm qua, xuống mức 3.911,3 USD/ounce.

Giá vàng thế giới sáng nay giảm mạnh trong bối cảnh khi lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, đồng USD mạnh lên và thị trường dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có khả năng sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 12 tới.

Biểu đồ giá vàng thế giới 3 ngày qua. (Ảnh: kitco.com)

Giá vàng đã đạt mức cao kỷ lục trên 5.000 USD/ounce vào đầu năm 2026 trước khi giảm trở lại do lợi suất thực tế cao hơn và đồng USD mạnh lên. Bà Kristy Akullian, Trưởng Bộ phận Chiến lược Đầu tư iShares khu vực châu Mỹ tại BlackRock cho biết, mặc dù giá vàng đã giảm khoảng 10% so đầu năm, nhưng vai trò của kim loại quý này như một công cụ đa dạng hóa danh mục đầu tư tiềm năng và là biện pháp phòng ngừa rủi ro trước sự bất ổn về địa chính trị và kinh tế vẫn còn rất quan trọng.

Những khó khăn vĩ mô ngắn hạn đã gia tăng, nhưng các động lực cấu trúc dài hạn hỗ trợ kim loại quý vẫn phần lớn không bị ảnh hưởng, vị nữ chuyên gia nhận định.

Sáng nay, chỉ số USD-Index ở mức 103,16 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức 5,121%; chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm điểm khi chịu tác động từ việc ông Jensen Huang từ chức CEO Nvidia; giá dầu thế giới tăng, giao dịch quanh mức 95,22 USD/thùng đối với dầu Brent và 88,13 USD/thùng với dầu WTI.