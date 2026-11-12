Giá vàng ngày 12/11: Vàng trong nước đồng loạt giảm 1 triệu đồng/lượng

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Trong phiên giao dịch hôm nay (12/11), giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước đồng loạt giảm mạnh. Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá vàng tiếp tục suy yếu, giao dịch dưới ngưỡng 3.900 USD/ounce.

​Cụ thể, tại thời điểm 12 giờ 30 phút ngày 12/11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 136-139 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 3 triệu đồng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 12 giờ 30 phút ngày 12/11.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 134,8 triệu đồng/lượng, bán ra 138,8 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).

​Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 136 triệu đồng/lượng và bán ra 139 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và chiều bán so chốt phiên hôm trước.​

​Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 134,5-138,5 triệu đồng/lượng, giảm 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so mức kết phiên giao dịch hôm qua.

​Vàng PNJ niêm yết mua vào ở mức 133,7 triệu đồng/lượng và bán ra mức 137,9 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết phiên liền trước.

​Cùng ngày, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng miếng mua vào-bán ra ở mức 136-139 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K cũng giao dịch ở ngưỡng 134,7-138,7 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

​Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở ngưỡng 134,7-138,7 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.​

​Tính đến 12 giờ 30 phút ngày 12/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 10,8 USD/ounce so kết phiên hôm trước, xuống mức 3.976,2 USD/ounce.

Biểu đồ giá vàng thế giới ngày 12/11. (Ảnh: kitco.com)

Giá vàng tiếp tục chịu áp lực giảm sau khi Mỹ công bố số liệu lạm phát tháng 10 cao hơn dự báo.

Cụ thể, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,4%, vượt mức kỳ vọng 0,3%, trong khi CPI lõi tăng 0,3%, cao hơn dự báo 0,2%. Dữ liệu này làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt và có thể tiếp tục nâng lãi suất nhằm kiểm soát lạm phát.

Đáng chú ý, sau khi báo cáo CPI được công bố, giới đầu tư đã điều chỉnh kỳ vọng về chính sách tiền tệ của FED, nghiêng nhiều hơn về khả năng tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 12, thay vì mức 0,25 điểm phần trăm như dự báo trước đó. Điều này cho thấy lo ngại về nguy cơ lạm phát dai dẳng đang gia tăng trên thị trường.

Diễn biến này đã đẩy chỉ số USD lên mức cao nhất kể từ tháng 4/2025. Đồng bạc xanh tăng giá khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, qua đó hạn chế nhu cầu mua vào. Đồng thời, mặt bằng lãi suất cao thúc đẩy dòng tiền dịch chuyển sang các kênh đầu tư sinh lời như trái phiếu và tiền gửi, làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý.

Hôm nay, chỉ số USD-Index ở mức 102,99 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,996%. Thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận đà tăng mạnh, được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu công nghệ. Giá dầu thế giới tăng trở lại, giao dịch quanh mức 92,48 USD/thùng đối với dầu Brent và 85,62 USD/thùng với dầu WTI.