Giá vàng ngày 11/11: Trong nước, thế giới đồng loạt giảm mạnh

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Tại thị trường trong nước, sáng nay, giá vàng trong nước đồng loạt giảm mạnh theo giá thế giới. Giá vàng miếng SJC giảm 1,4 triệu đồng về quanh mốc 139 triệu đồng/lượng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 11 giờ ngày 11/11.

Cụ thể, tại thời điểm 11 giờ ngày 11/11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 136,5-139,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng/lượng so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 135,3 triệu đồng/lượng, bán ra 139,3 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 136,5 triệu đồng/lượng và bán ra 139,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 135,2-139,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 135,5-139,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng so chốt phiên hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn VRTL 9999 ở ngưỡng 135,5-139,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,3 triệu đồng so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Vàng PNJ hiện mua vào ở mức 134,7 triệu đồng/lượng và bán ra mức 138,9 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng/lượng so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 4,2 triệu đồng/lượng.

Tính đến 11 giờ ngày 11/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 98,9 USD/ounce so chốt phiên hôm qua, lên mức 4.040,5 USD/ounce.

Giá vàng thế giới sáng nay giảm mạnh cả trăm USD do chịu áp lực từ dữ liệu lạm phát của Mỹ mạnh hơn dự kiến, củng cố kỳ vọng về việc FED sẽ tăng lãi suất thêm một lần nữa vào tháng 12 tới.

Biểu đồ giá vàng thế giới 3 ngày qua. (Ảnh: kitco.com)

Chỉ số giá tiêu dùng chung và chỉ số giá tiêu dùng cốt lõi đều tăng cao hơn dự báo của các nhà kinh tế trong tháng 10, đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc tăng cao và gây thêm áp lực lên giá vàng.

Theo Hội đồng Vàng thế giới (WGC), hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương và tổ chức chính thức đã tăng tốc trong quý III năm nay. Tổng lượng vàng mua vào đạt 321 tấn, cao hơn 42% so cùng kỳ năm trước và vượt xa mức trung bình 227 tấn của 5 năm gần đây.

Trong ngắn hạn, một số chuyên gia cho rằng giá vàng vẫn có thể giảm tiếp. Nếu giá kim loại quý lao xuống dưới mức 3.975 USD/ounce, áp lực giảm có thể gia tăng đẩy vàng xuống mức 3.935 USD/ounce.

Sáng nay, chỉ số USD-Index tăng nhẹ lên mức 102,25 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức 5,000%; chứng khoán Mỹ giảm điểm khi cổ phiếu Nvidia bị bán tháo; giá dầu thế giới tăng, giao dịch quanh mức 92,44 USD/thùng đối với dầu Brent và 86,70 USD/thùng với dầu WTI.