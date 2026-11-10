Giá vàng ngày 10/11: Trong nước giảm theo đà đi xuống của thế giới

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Trong phiên giao dịch hôm nay (10/11), giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước quay đầu giảm 300 nghìn đồng/lượng. Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá vàng hạ nhiệt, lùi về sát ngưỡng 4.100 USD/ounce.

​Cụ thể, tại thời điểm 12 giờ 30 phút ngày 10/11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 137,9-140,9 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 3 triệu đồng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 12 giờ 30 phút ngày 10/11.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 136,7 triệu đồng/lượng, bán ra 140,7 triệu đồng/lượng, giảm 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).

​Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 137,9 triệu đồng/lượng và bán ra 140,9 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và chiều bán so chốt phiên hôm trước.​

​Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 137,2-141,2 triệu đồng/lượng, tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so mức kết phiên giao dịch hôm qua.

​Vàng PNJ niêm yết mua vào ở mức 136,1 triệu đồng/lượng và bán ra mức 140,3 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết phiên liền trước.

​Cùng ngày, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng miếng mua vào-bán ra ở mức 137,9-140,9 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K cũng giao dịch ở ngưỡng 137-141 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

​Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở ngưỡng 137-141 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.​

​Tính đến 12 giờ 30 phút ngày 10/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 21,2 USD/ounce so kết phiên hôm trước, xuống mức 4.118,2 USD/ounce.

Biểu đồ giá vàng thế giới ngày 10/11. (Ảnh: kitco.com)

Sau khi tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 9/11, giá vàng thế giới hôm nay xuất hiện các nhịp điều chỉnh giảm khi nhà đầu tư tranh thủ chốt lời. Trước đó, đà phục hồi của kim loại quý được hỗ trợ bởi giá dầu giảm trong bối cảnh kỳ vọng về tiến triển trong các cuộc đàm phán ngoại giao giữa Mỹ và Iran gia tăng sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Bên cạnh áp lực chốt lời, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục duy trì lãi suất cao cũng gây áp lực lên vàng. Báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ công bố ngày 6/11 cho thấy sức chống chịu của nền kinh tế vẫn tương đối tốt, qua đó củng cố khả năng FED tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 12 nhằm kiểm soát lạm phát. Triển vọng lãi suất cao đã hỗ trợ đồng USD và đẩy lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đi lên, khiến vàng trở nên kém hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư, từ đó gia tăng áp lực giảm giá đối với kim loại quý.

Hiện thị trường đang tập trung theo dõi các dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ, gồm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10, dự kiến công bố ngày 10/11, và chỉ số giá sản xuất (PPI), dự kiến công bố ngày 13/11. Nếu lạm phát thấp hơn dự báo, kỳ vọng FED thắt chặt chính sách có thể suy yếu, tạo điều kiện cho vàng phục hồi. Ngược lại, lạm phát dai dẳng có thể khiến giá vàng tiếp tục chịu áp lực giảm.

Hôm nay, chỉ số USD-Index ở mức 101,64 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,876%. Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trở lại sau đợt bán tháo vào tuần trước. Giá dầu thế giới giảm, giao dịch quanh mức 91,54 USD/thùng đối với dầu Brent và 85,81 USD/thùng với dầu WTI.