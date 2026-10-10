Giá vàng ngày 10/10: Vàng thế giới tăng mạnh, SJC giữ mốc 144,8 triệu đồng/lượng

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Trong phiên giao dịch hôm nay (10/10), giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước ít biến động so với phiên hôm qua. Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá vàng tăng phiên thứ hai liên tiếp, lên sát ngưỡng 4.200 USD/ounce.

Cụ thể, tại thời điểm 12 giờ 30 phút ngày 10/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 141,8-144,8 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 3 triệu đồng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 12 giờ 30 phút ngày 10/10.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 141,3 triệu đồng/lượng, bán ra 144,3 triệu đồng/lượng, đứng yên ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).

​Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 141,8 triệu đồng/lượng và bán ra 144,8 triệu đồng/lượng, không đổi ở cả chiều mua và chiều bán so chốt phiên hôm trước.​

​Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 140,3-144,3 triệu đồng/lượng, bằng với mức kết phiên giao dịch hôm qua.

​Vàng PNJ niêm yết mua vào ở mức 141,3 triệu đồng/lượng và bán ra mức 144,3 triệu đồng/lượng, đứng im ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết phiên liền trước.

​Cùng ngày, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng miếng mua vào-bán ra ở mức 141,8-144,8 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K cũng giao dịch ở ngưỡng 139,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

​Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở ngưỡng 139,8-143,7 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 3,9 triệu đồng/lượng.​

​Tính đến 12 giờ 30 phút ngày 10/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng USD/ounce so kết phiên hôm trước, lên mức 4.193,6 USD/ounce.

Biểu đồ giá vàng thế giới ngày 10/10. (Ảnh: kitco.com)

Giá vàng thế giới tăng mạnh trở lại khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt, kéo giá dầu thô đi xuống. Đà giảm của giá dầu góp phần làm dịu áp lực lạm phát, qua đó giảm bớt sức ép buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Cùng với đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và chỉ số USD đồng loạt giảm cũng tạo điều kiện thuận lợi cho giá vàng phục hồi.

Ngoài ra, thị trường vàng còn được hỗ trợ bởi lực mua bắt đáy của nhà đầu tư khi giá kim loại quý này xuống gần ngưỡng 4.000 USD.

Hôm nay, chỉ số USD-Index ở mức 102,23 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 5,242%. Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm với chỉ số Dow Jones tăng 423,31 điểm, tương đương tăng 0,83%, đạt 51.654,95 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 0,59%, đạt 7.811,54 điểm; trong khi đó, chỉ số Nasdaq tăng 0,64%, đạt 27.366,17 điểm. Giá dầu thế giới duy trì ở mức cao, giao dịch quanh mức 104,53 USD/thùng đối với dầu Brent và 91,85 USD/thùng với dầu WTI.