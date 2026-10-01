Giá vàng ngày 1/10: Vàng nhẫn, vàng miếng đảo chiều đi xuống

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Trong phiên giao dịch hôm nay (1/10), giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước đồng loạt giảm 300 nghìn đồng/lượng. Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá vàng lao dốc sau phiên phục hồi trước đó, lùi về ngưỡng 4.100 USD/ounce.

​Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 1/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 140,8-143,8 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 3 triệu đồng.

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 10 giờ 30 phút ngày 1/10.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 140,3 triệu đồng/lượng, bán ra 143,3 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).

​Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 140,8 triệu đồng/lượng và bán ra 143,8 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và chiều bán so với chốt phiên hôm trước.​

​Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 140-144 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức kết phiên giao dịch hôm qua.

Vàng PNJ niêm yết mua vào ở mức 140,8 triệu đồng/lượng và bán ra mức 143,8 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên liền trước.

​Cùng ngày, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng miếng mua vào-bán ra ở mức 140,8-143,8 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 139,9-143,9 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

​Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở ngưỡng 139,9-143,9 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.​

​Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 1/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 25 USD/ounce so kết phiên hôm trước, xuống mức 4.156,1 USD/ounce.

Biểu đồ giá vàng thế giới ngày 1/10. (Ảnh: kitco.com)

Đà tăng của giá năng lượng làm dấy lên lo ngại lạm phát sẽ nóng trở lại, qua đó có thể buộc các ngân hàng trung ương tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt để ổn định giá cả.

Dù vàng thường được coi là tài sản phòng ngừa lạm phát, môi trường lãi suất cao lại làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý do vàng không mang lại lợi suất.

Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục duy trì ở mức cao và đồng USD mạnh lên cũng tạo thêm sức ép lên vàng và các kim loại quý.

Hôm nay, chỉ số USD-Index tăng lên mức 101,54 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 5,279%. Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm với chỉ số S&P 500 giảm 0,25%, còn 7.651,54 điểm; chỉ số Dow Jones mất 443,87 điểm, tương đương giảm 0,86%, còn 50.906,05 điểm; trong khi đó, chỉ số Nasdaq tăng 0,24%, đạt 26.861,06 điểm. Giá dầu thế giới giảm, giao dịch quanh mức 96,93 USD/thùng đối với dầu Brent và 89,18 USD/thùng với dầu WTI.