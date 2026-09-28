Giá vàng miếng và vàng nhẫn cùng giảm một triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước tiếp tục giảm. Ảnh: Phú Quý

Tại SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng SJC cùng được niêm yết ở mức 140,4 triệu đồng/lượng mua vào và 143,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm một triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước. Chênh lệch mua - bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 139,9 - 142,9 triệu đồng/lượng, giảm một triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 140,2 - 144,2 triệu đồng/lượng, giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên 27/9. Chênh lệch giữa hai chiều mua - bán tại doanh nghiệp này là 4 triệu đồng/lượng.

PNJ và Phú Quý cùng niêm yết vàng nhẫn 999.9 ở mức 140,4 - 143,4 triệu đồng/lượng, giảm một triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn cũng giảm một triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, xuống mức 140,2 - 144,2 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra duy trì ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, tính đến 7h30 sáng 28/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 4.253 USD/ounce, giảm hơn 30 USD, tương đương 0,7% trong vòng 24 giờ.

Quy đổi theo tỷ giá USD/VND, giá vàng thế giới tương đương khoảng 134,3 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 9,1 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng miếng SJC trong nước.

Theo Kitco News, kim loại quý gần đây chịu áp lực khi thị trường gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì lãi suất ở mức cao lâu hơn. Môi trường lãi suất cao làm giảm sức hấp dẫn của vàng so với các tài sản sinh lãi. Cùng với đó, đồng USD mạnh lên khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, qua đó gây thêm sức ép lên nhu cầu mua kim loại quý.

Khảo sát mới nhất của Kitco News cho thấy giới phân tích Phố Wall đang có quan điểm thận trọng về triển vọng giá vàng trong tuần mới. Trong số 14 chuyên gia tham gia, 36% dự báo giá vàng tăng, 29% nhận định giá giảm và 36% cho rằng kim loại quý sẽ đi ngang.

Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư cá nhân vẫn duy trì tâm lý lạc quan hơn, với 57% trong tổng số 152 người tham gia khảo sát kỳ vọng giá vàng tiếp tục tăng trong tuần tới.